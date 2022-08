Angers SCO Mercato : Une prolongation actée dans l'Anjou

Publié par Dylan le 21 août 2022 à 01:02





Angers SCO Mercato : Déniché libre il y a un an, un milieu de terrain va prolonger avec le SCO après une très bonne première saison.

Angers SCO Mercato : Azzedine Ounahi poursuit l'aventure jusqu'en 2026

Initialement sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Scoïstes, le milieu de terrain central Azzedine Ounahi prolonge d'une année supplémentaire son bail en Anjou. Le club l'a annoncé sur son compte Twitter il y a quelques heures. Après la prolongation de Pierrick Capelle en juillet, c'est donc au tour d'Ounahi de renouveler son contrat. Découvert libre à l'US Avranches il y a un an, l'Angers SCO a réalisé une superbe opération en recrutant le Lion de l'Atlas (6 sélections, 2 buts).

Après un peu plus d'une saison disputée, le natif de Casablanca a tout simplement explosé sous les couleurs des Noirs & Blancs, disputant 34 matchs en tant que titulaire pour 2 buts et une passe décisive. Il a su gagner la confiance de son entraîneur, Gérard Baticle, et possède désormais les clés de l'entrejeu du SCO. À quelques mois du début de la prochaine Coupe du Monde, nul doute qu'Azzedine Ounahi voudra faire de l'oeil à son sélectionneur avant de disputer la plus prestigieuse des compétitions internationales.

Un mercato presque terminé pour le SCO

Si le SCO s'est montré relativement discret durant la période des transferts par rapport à d'autres clubs de Ligue 1, quelques jolis coups ont été réalisés comme l'arrivée d'Adrien Hunou, ancien du SRFC qui s'était expatrié à Minnesota, le jeune buteur de Brighton Ulrick Eneme-Ella (21 ans) ou encore l'ex-milieu de terrain du HAC Himad Abdelli. Autant de renforts qui pourront aider le SCO à se reconstruire après le départ de nombreux cadres cet été (Mohamed Ali-Cho, Romain Thomas, Thomas Mangani, Angelo Fulgini...)

Selon Laurent Boissier, coordinateur sportif du SCO qui s'est exprimé au journal Ouest-France, l'arrivée d'Ousmane Camara sera sûrement la dernière du SCO. Officialisée cette semaine, elle devrait constituer la fin du mercato des Noirs & Blancs dans le sens des arrivées. Du côté des départs en revanche, ce n'est pas encore terminé. Les attaquants Loïs Diony et Sada Thioub possèdent un bon de sortie depuis plusieurs semaines mais n'ont pas encore trouvé un nouveau point de chute. Ces deux joueurs agiteront sans doute les dernières heures du mercato scoïste.