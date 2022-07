Angers SCO Mercato : Le SCO enregistre une précieuse signature !

Publié par ALEXIS le 05 juillet 2022 à 17:37

Angers SCO Mercato : Le SCO a fini par trouver un accord avec un joueur en fin de contrat. Les deux parties ont ainsi prolongé le bail d’une saison.

Angers SCO Mercato : Pierrick Capelle prolonge son aventure au SCO

L'Angers SCO et Pierrick Capelle poursuivent leur aventure. Après 7 saisons consécutives en Anjou, le joueur libre de signer avec le club de son choix a décidé de continuer à défendre le maillot du SCO. Il a donc signé pour une saison supplémentaire. Le milieu de terrain est désormais lié au club angevin jusqu’au 30 juin 2023. « Angers SCO est très heureux d’annoncer la prolongation de Pierrick Capelle jusqu’en 2023. À 35 ans, il s’apprête à disputer sa huitième saison en Anjou. Pierrick continuera d’apporter toute son expérience aux plus jeunes, au sein de l’effectif de coach Gérald Baticle », a informé le club de Ligue 1. Depuis son arrivée en Maine-et-Loire en 2015, Capelle a joué 221 matches avec les Noir et Blanc et a inscrit 19 buts pour 12 passes décisives.

Angers SCO Mercato : Du mouvement au SCO dans les deux sens

L'Angers SCO tente de se renforcer sans faire de folie sur le marché des transferts. La direction a décidé de rester à l’affût des joueurs libres ou à moindre coût. Dans cette démarche, les Scoïstes se sont offerts les services de Yahia Fofana (22 ans, gardien de but), Himad Abdelli (22 ans, milieu offensif), Amine Salama (22 ans, avant-centre), Miha Blazic (29 ans, défenseur central), Adrien Hunou (28 ans, avant centre), Halid Sabanovic (23 ans, arrière latéral droit) et Ulrick Eneme-Ella (21 ans, avant-centre). Ils sont tous arrivés libres, sauf Sabanovic (FK Sarajevo).

Dans le sens des départs, le club du président Saïd Chabane a enregistré plus d’une dizaine de départs. Mohamed-Ali Cho (18 ans) a été transféré à la Real Sociedad (12 M€) et Jimmy Cabot a signé au RC Lens (pour 2 M€). Quant à Thomas Mangani, il a rejoint l’AC Ajaccio librement. Idem pour Mathias Pereira Lage parti à Brest, Anthony Mandrea et Romain Thomas au SM Caen et Daylam Meddah au FC Sochaux. En fin de contrat et laissés libres, Stéphane Bahoken (30 ans), Ismaël Traoré (36 ans), Vincent Manceau (33 ans) et Danijel Petkovic (29 ans) n’ont pas encore trouvé de point de chute.