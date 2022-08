LOSC Mercato : Jonathan David envoie du lourd pour son avenir

Publié par Ange A. le 21 août 2022 à 12:32





LOSC Mercato : En marge du choc contre le PSG ce dimanche, Jonathan David s’est exprimé sur son avenir. Il a tranché sur la question.

LOSC Mercato : L’importante annonce de Jonathan David sur son futur

Accroché par Nantes lors de la dernière journée, le Lille OSC va tenter de reprendre sa marche en avant ce dimanche. Le LOSC joue gros avec la réception du Paris Saint-Germain à Pierre-Mauroy. Les deux derniers champions de France s’affrontent en clôture de la 3e journée de Ligue 1 Uber Eats. En marge de cette affiche, Jonathan David a tenu à rassurer les supporters lillois concernant son futur. Son avenir a souvent fait l’objet de spéculations ces derniers mois. Le mercato étant ouvert jusqu’au 1er septembre, l’attaquant canadien tient à assurer quant à ses intentions. Le buteur âgé de 22 ans ne compte plus quitter le club nordiste.

Pas de départ pour David de Lille cet été

« En présaison, il y a eu des réflexions. Des clubs ont montré un intérêt. Mais le meilleur choix pour moi, pour l’instant, c’est de rester à Lille. On n’est pas allés très loin dans l’étude d’autres projets sportifs. Il n’y a rien eu de très concret, la décision de rester s’est prise rapidement », a assuré Jonathan David dans un entretien à La Voix des Sports. Dans sa sortie, l’international canadien a également évoqué sa relation et son repositionnement sur le terrain par Paulo Fonseca, le nouvel entraîneur de Lille.

Il estime qu’il va franchir un palier supplémentaire sous les ordres du technicien portugais. « Paulo Fonseca peut me faire franchir un palier. Il va sortir en moi des trucs que l’on n’avait pas vus, que je n’ai pas montré les saisons précédentes. Il peut sortir le meilleur de moi. On fait beaucoup de séances vidéos aussi où il est très honnête. Quand il y a quelque chose à te dire, il le fait franchement », a souligné le numéro 9 des Dogues. Déjà auteur de deux buts et deux passes décisives cette saison, le Canadien réalise un bon début d’exercice. Reste maintenant à continuer sur sa lancée face à l’ogre parisien.