OM Mercato : La tendance d'un départ se confirme pour Bamba Dieng

Publié par Dylan le 21 août 2022 à 19:28





OM Mercato : Pressenti sur le départ, Bamba Dieng aurait changé d'avis sur son futur et n'exclurait finalement pas un départ cet été.

OM Mercato : Bamba Dieng envisage un départ

Si l'Olympique de Marseille s'est activé du côté des arrivées avec pas moins de onze recrues (en attendant l'arrivée probable d'Eric Bailly), les départs ont été également nombreux avec... onze joueurs ayant fait le voyage inverse. Cette liste pourrait s'allonger avec le possible départ de Bamba Dieng, qui évoquerait toutes les possibilités.

En effet, d'après les informations du journaliste Papa Mahmoud Gueye, l'attaquant sénégalais de 22 ans aurait changé d'avis concernant son futur. S'il s'était jusqu'ici opposé à un départ de l'Olympique de Marseille, Bamba Dieng réfléchirait sérieusement à cette option depuis qu'il a été écarté de tous les matchs du club disputés cette saison. Pour rappel, ses statistiques étaient plutôt convaincantes la saison dernière avec 25 matchs joués en Ligue 1 en tant que titulaire, pour 7 réalisations et une passe décisive.

L'OGC Nice pour récupérer Bamba Dieng?

L'OGC Nice fait partie des prétendants pour récupérer l'international sénégalais (11 sélections, 1 but). Le technicien du club azuréen, Lucien Favre, a confirmé l'intérêt des Aiglons pour le joueur il y a quelques jours. Cependant, Nice se préoccupe d'autres dossiers avant de s'attaquer peut-être au cas Bamba Dieng. Tout d'abord, l'OGCN aurait formulé une offre de contrat à Edinson Cavani, et son agent serait venu en Côte d'Azur pour discuter d'un éventuel transfert. Ensuite, une autre piste offensive a été ouverte par le club : Nicolas Pépé. En perdition à Arsenal, où il ne retrouve pas la régularité de performances qu'il avait au LOSC, l'ailier ivoirien de 27 ans ne serait pas contre un retour en France. Des contacts entre Arsenal et Nice ont même été confirmés par le journal Nice-Matin.

Malgré tout, les dirigeants niçois pourraient être freinés dans leur démarche par le salaire exhorbitant de Nicolas Pépé, estimé à 650 000 euros par mois soit 7,8 millions d'euros par an selon Foot Mercato. Le cas Bamba Dieng est donc encore loin d'être une priorité totale pour les Aiglons, qui pourraient être rapidement devancés. D'après le Daily Mirror, quatre clubs de Premier League s’intéressent à l'attaquant sénégalais : Aston Villa, Newcastle, Crystal Palace et Fulham. The Sun indique également que les Magpies seraient prêts à mettre 18 millions d'euros sur la table pour enrôler le Lion de la Teranga, alors que les dirigeants de l'OM demanderaient 15 millions. Affaire à suivre.