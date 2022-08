OL Mercato : Un pépite lyonnaise en route pour le Stade de Reims

Publié par Ange A. le 22 août 2022 à 08:35





OL Mercato : Un milieu de terrain formé à l’Olympique Lyonnais devrait prochainement rejoindre le Stade de Reims en tant que joueur libre.

OL Mercato : Un baby-Gone proche du Stade de Reims

Toutes les pépites issues du centre de formation de l’Olympique Lyonnais n’ont pas la chance de rejoindre l’équipe première. C’est notamment le cas d’Al Amin Aïd. Malgré le sacre de Lyon en Coupe Gambardella, le milieu algérien a été invité à prendre la porte cet été. Son contrat n’a pas été renouvelé par l’ OL. Actuellement libre de tout contrat, le milieu de terrain âgé de 17 ans pourrait se trouver un point de chute d’ici la clôture du mercato estival. Le jeune milieu algérien pourrait rebondir chez un rival de Ligue 1. Olympique et Lyonnais révèle une possible signature d’Al Amin Aïd au Stade de Reims. Un contrat d’une saison est annoncé avec le club champenois. Reste à savoir s’il s’agira de son premier contrat professionnel.

Confirmation attendue pour Al Amin Aïd

Libre de tout contrat, le profil d’Al Amin Aïd intéressait bon nombre d’écuries de l’élite. Outre le Stade de Reims des intérêts de l’Angers SCO et du RC Lens avaient été dévoilés. Outre ces écuries de Ligue 1, d’autres clubs de Ligue 2 lorgnaient également le joueur formé à l’ Olympique Lyonnais. Le promu auxerrois et le FC Sochaux étaient également dans les rangs, tout comme des écuries à l’étranger. Les Italiens du Genoa et les Suisses de la Servette apprécieraient également le profil du milieu passé par l’ OL.

Foot Mercato indiquait néanmoins que le crack lyonnais privilégierait un départ vers un autre club du championnat. Une tendance qui se précise donc avec une possible signature à Reims. Reste donc maintenant une officialisation du club champenois dans ce dossier.