OL Mercato : Lyon finalise un gros transfert en défense !

Publié par Thomas G. le 22 août 2022 à 10:35





OL Mercato : Barré par la forte concurrence à son poste, un crack de l'Olympique Lyonnais pourrait partir pour se relancer en Liga

L’Olympique Lyonnais a confirmé son bon début de saison en s’imposant 4-1 contre l’ESTAC à domicile. Le mercato de l' OL semble déjà porter ses fruits, les Gones sont 4e du classement avec 6 points et un match de retard. Peter Bosz semble avoir trouvé la bonne formule en ce début de saison. Dans le même temps, la mise en place d’un onze de titulaire scelle le sort de certains joueurs.

C’est notamment le cas de Cenk Ozkaçar qui devrait quitter l’ OL cet été. Le défenseur turc de 21 ans, arrivé en 2020 avec l’étiquette d’un futur grand talent, n’a pas réussi à se faire une place dans cet effectif. Selon les informations de Fabrizio Romano, l' OL serait en discussions avancées avec le FC Valence pour le prêt avec option d’achat de Cenk Ozkaçar. L'espoir pourrait ainsi se relancer en Liga dans un projet ambitieux. L’Olympique Lyonnais était proche d’un accord avec le promu de Serie A, Cremonese, mais c’est finalement les Valencians qui devraient accueillir la pépite lyonnaise. L'option d'achat d'achat devrait avoisinier les 5 millions d'euros. Cenk Ozkaçar a donné son accord au club espagnol et les discussions entre les deux clubs sont quasiment bouclées. Le Gones continuent donc de préparer l’avenir avec le prêt de leur pépite turc.

OL Mercato : Lyon veut continuer de dégraisser son effectif

Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais s’activent en coulisse pour dégraisser l’effectif et réduire la masse salariale. Cenk Ozkaçar ne devrait pas être le dernier départ à Lyon, les dirigeants de l' OL espèrent encore se séparer de trois joueurs. Les Gones souhaitent vendre Houssem Aouar, Jérôme Boateng et Moussa Dembélé. L’international français de 24 ans pourrait rebondir en Premier League où Crystal Palace et Nottingham Forest sont intéressés par ses services. En parallèle, Jérôme Boateng et Moussa Dembélé pourraient effectuer une saison supplémentaire à l' OL, faute d’offres pour les deux joueurs.