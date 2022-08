OL Mercato : Lyon reçoit une nouvelle offre pour Houssem Aouar

Publié par Thomas G. le 19 août 2022 à 20:48





OL Mercato : Annoncé partant depuis plusieurs semaines, l'Olympique Lyonnais aurait reçu une nouvelle offre pour l'international français Houssem Aouar.

OL Mercato : Nottingham Forest accélère pour Houssem Aouar

L'OL a démarré sa course à l’Europe sur les chapeaux de roue en battant l’AC Ajaccio 2-1 en ouverture du championnat. Ce match était l’occasion des retrouvailles entre Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et le public lyonnais. Une victoire à laquelle a pris part Houssem Aouar malgré sa situation particulière. L’international français est annoncé sur le départ depuis le début du mercato, mais aucun accord n’a été trouvé. Le milieu de 24 ans était proche de s’engager avec le Betis Séville, mais la transaction a été entérinée à cause des prétentions salariales du joueur.

À l’heure actuelle, c’est le promu de Premier League, Nottingham Forest qui est le mieux placé pour enrôler Houssem Aouar. Le club anglais aurait un accord contractuel avec Houssem Aouar sur un contrat de cinq ans. Les dirigeants de Nottingham Forest doivent désormais parvenir à un terrain d’entente avec l’Olympique Lyonnais. Selon les informations du journal Le Progrès, Nottingham a transmis une offre particulière à l’OL. Le club anglais aurait proposé 10 millions d’euros payable sur six ans aux Gones. Une proposition surprenante pour un club qui a dépensé près de 150 millions d’euros cet été avec l’arrivée de 16 recrues. Cette offre a été refusée par l’OL, mais les discussions sont toujours en cours.

OL Mercato : Houssem Aouar n’a pas encore quitté Lyon

Malgré des rumeurs de départs depuis plusieurs saison, Houssem Aouar est toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais. À quelques semaines de la fin du mercato estival, l’hypothèse de voir l’international français effectuer une saison de plus à l'OL prend de l’épaisseur. La direction de l’Olympique Lyonnais espère trouver une porte de sortie à l’ancien prodige du centre de formation. En parallèle, l’entraîneur de l'OL, Peter Bosz, serait ravi de voir Houssem Aouar rester.