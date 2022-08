ESTAC Mercato : Un probable successeur d'Irles lâche sa réponse

Publié par ALEXIS le 22 août 2022 à 12:20





ESTAC Mercato : Un entraîneur de Ligue 2, dont le nom est associé à l'ES Troyes AC pour remplacer Bruno Irles, a lâché sa réponse.

ESTAC Mercato : Des noms circulent à Troyes pour succéder à Irles

À l’ ESTAC, Bruno Irles est plus que jamais sur la sellette depuis la lourde défaite de son équipe contre l’OL (4-1), en ouverture de la 3e journée de Ligue 1. L’entraîneur de Troyes a certes tenté de se rassurer après le match perdu, mais déjà des noms circulent dans l’Aube pour le remplacer. « J’ai signé à l' ESTAC pour un double projet. Un projet ESTAC, qui est de pérenniser ce club en Ligue 1 et un projet City qui est de développer de jeunes joueurs […] On va couper, on va récupérer pendant trois jours et on aura une bonne rencontre à jouer contre Angers », a-t-il confié à Prime Video, en reconnaissant « qu’il y a beaucoup de travail ». Libre de tout engagement depuis leur départ, respectivement du LOSC et d’Al-Duhail SC (Qatar), Jocelyn Gourvennec et Sabri Lamouchi figureraient sur la short list des Troyens.

ESTAC Mercato : Stéphane Dumont n'ira pas à Troyes

Les noms de Laurent Guyot (FC Annecy) et Stéphane Dumont (EA Guingamp) seraient aussi cochés pour prendre la place de Bruno Irles. Ce dernier a justement réagi à la rumeur qui l’annonce sur le banc de touche de l’ ESTAC. Il ne se voit pas quitter l’En Avant Guingamp pour rejoindre Troyes en ce début de saison. « Moi, ça ne me perturbe pas du tout. Tout est clair dans ma tête. Il n’y a pas de débat là-dessus », a confié le coach de l’EAG, dans les propos relayés par Le Télégramme. Comme Stéphane Dumont à Guingamp, Bruno Irles est dans sa dernière année de contrat à Troyes, jusqu’en juin 2023. Cependant, la direction de l’ ESTAC aurait fait une proposition à son entraineur, afin de racheter la dernière année de son contrat, à en croire Foot Mercato.