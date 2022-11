ESTAC-AJ Auxerre : Une compo à la sauce Pélissier pour l'AJA

Publié par Jules le 04 novembre 2022 à 11:19

Alors que l' AJ Auxerre affronte l'ESTAC ce soir, Christophe Pélissier devrait reproduire les choix qu'il avait fait le week-end dernier contre Ajaccio.

AJ Auxerre : Faire du neuf avec de l'ancien

Depuis son arrivée à l' AJ Auxerre, Christophe Pélissier a déjà tenté d'appliquer sa philosophie de jeu dans son nouveau club. En effet, lors de la dernière victoire de l'AJA, l'ancien entraîneur du FC Lorient a bougé les lignes et semble avoir trouvé une recette qui fonctionne. L'un des changements majeurs a été le repositionnement de Rayan Raveloson en tant que latéral droit qui a satisfait Christophe Pélissier.

De plus, le nouvel entraîneur de l' AJ Auxerre a également tenté de faire jouer Hamza Sakhi un cran plus bas au milieu de terrain, alors que le Marocain occupait un poste plus offensif avec Jean-Marc Furlan. Des changements qui semblent avoir porté leurs fruits et qui devraient être réitérés face à l'ESTAC. Pour ce match, l'AJA devra sans doute compter sur Gaëtan Charbonnier en pointe pour remplacer M'Baye Niang, suspendu. L'ancien Brestois n'a plus été titulaire avec l'AJA depuis le 14 août.

ESTAC : Une solidité défensive à retrouver contre l'AJA

Concernant l'ESTAC, le gros point sur lequel devrait insister Bruno Irles avant le match contre l' AJ Auxerre est la défense. Avec 28 buts encaissés en 13 rencontres, les Troyens occupent le deuxième rang au classement des pires défenses de Ligue 1 avant cette rencontre. Après 13 journées, les hommes de Bruno Irles sont toujours à la recherche de leur premier clean-sheet. Tandis qu'Adil Rami ne devrait pas participer à la rencontre contre l' AJ Auxerre, Bruno Irles devrait tout de même repartir sur sa défense à 5 avec Thierno Baldé et Abdu Conté pour animer les côtés. À moins d'une grosse surprise, le coach troyen devrait réaligner les mêmes joueurs que samedi dernier contre le PSG.

Compo probable de l'ESTAC :

Gardien : G. Gallon (C)

Défenseurs : T. Baldé, J. Porozo, E. Palmer-Brown, Y. Salmier, A. Conté

Milieux de terrain : W. Odobert, X. Chavalerin, R. Kouamé, R. Lopes

Attaquant : M. Baldé

Compo probable de l' AJ Auxerre :

Gardien : B. Costil

Défenseurs : R. Raveloson, Jubal, J. Jeanvier, G. Mensah

Milieux de terrain : L. Sinayoko, B. Touré (C), H. Sakhi, M. Autret

Attaquants : G. Charbonnier, N. Da Costa