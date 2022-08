OM Mercato : Accord trouvé, Longoria finalise un deal avec la Juventus

Publié par Timothée Jean le 22 août 2022 à 15:35





OM Mercato : Désireux de réduire son effectif, l’Olympique de Marseille serait finalement tombé d’accord avec la Juventus pour le départ d’Arkadiusz Milik.

Pablo Longoria s'active dans tous les sens. Malgré l’arrivée de dix nouvelles recrues, le président de l’ OM œuvre en coulisse pour faire venir des renforts supplémentaires. Cependant, la direction phocéenne est toujours confrontée au même impératif : il faudra alléger la masse salariale du club. C’est dans cette optique que plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie.

Hormis le départ souhaité de Bamba Dieng, écarté par son nouvel entraîneur et courtisé par le FC Lorient, Arkadiusz Milik est également proche de quitter le navire marseillais. Longtemps intéressée par ses services, la Juventus est revenue à la charge et touche enfin au but pour sa signature. Selon les dernières informations de CalcioMercato, les Bianconeri auraient conclu un accord de principe avec l’ OM pour le transfert d’Arkadiusz Milik. Le média italien croit connaître les détails de cette opération.

OM Mercato : Les détails du futur transfert d’Arkadiusz Milik

Sauf un retournement de situation, Arkadiusz Milik devrait prochainement rejoindre la Juventus sous la forme d’un prêt payant, avec une option d’achat estimée à 10 millions d’euros, selon la source. Autre détail important, le club italien, réticent face aux exigences marseillaises, devrait finalement prendre en charge l’intégralité du salaire du joueur estimé à environ 3,5 millions d’euros. L’affaire serait déjà conclue entre les deux écuries. Il ne resterait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec le principal concerné. Et c’est là que les choses se compliquent, car l’ancien joueur de Naples semble peu enclin à retourner en Serie A.

Arkadiusz Milik est « heureux » à l'Olympique Marseille et n’a jamais caché son souhait de disputer la prochaine Ligue des Champions sous les couleurs marseillaises. La direction de l’ OM tenterait à présent de le convaincre d’accepter la proposition turinoise. Si cette information se confirme, Pablo Longoria réalisera ainsi une belle opération en attaque. Il pourra réduire son secteur offensif, alourdi par les arrivées de Luis Suarez et Alexis Sanchez. Toutefois, rien n’est encore signé dans ce dossier. Les dirigeants de la Juventus travailleraient également en coulisse pour attirer Memphis Depay (FC Barcelone). Les négociations coincent pour le moment entre les dirigeants turinois et blaugranas.