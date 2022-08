OL Mercato : Une tendance se précise pour un grand attaquant

Publié par ALEXIS le 23 août 2022 à 03:10





OL Mercato : Relégué sur le banc de touche, Moussa Dembélé est poussé dehors. Mais des indices sur son avenir indiquent qu’il est parti pour rester à Lyon.

OL Mercato : Décision ferme de l'Olympique Lyonnais concernant Moussa Dembélé

Patron de la cellule recrutement de l’ OL, Bruno Cheyrou a clarifié la situation des joueurs en fin de contrat le 30 juin 2023 et ceux qui ne rentrent pas dans les plans de Peter Bosz. Il leur a montré ouvertement la porte de sortie. « Dans le cas des joueurs en fin de contrat, c’est soit ils prolongent, soit ils partent. En tant que club, on est en droit de demander à ce qu'ils s'engagent sur le moyen terme avec nous, car on est au début d'un projet sur plusieurs années », a martelé le dirigeant, la sur la fin du mercato de l'Olympique Lyonnais. Moussa Dembélé est concerné par cette mesure, mais il n’est pas enclin à prolonger son contrat à Lyon. Pas après une première tentative du club rhodanien de le céder à l’Atlético Madrid en janvier 2021. Encore moins depuis le retour d’Alexandre Lacazette dans son club formateur cet été.

OL Mercato : Moussa Dembélé parti pour rester à Lyon

En effet, l’ OL a recruté l’attaquant Tricolore, librement, cet été, pour trois ans, jusqu’en juin 2025. Le transfuge d’Arsenal est désormais le N°1 en pointe de l’attaque de l’équipe de Peter Bosz, reléguant ainsi Moussa Dembélé sur le banc de touche. Une situation difficile à accepter par celui qui a été le meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, avec 21 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées en 30 matchs de Ligue 1 disputés. Malgré l’intérêt de Manchester United, l’attaquant Franco-Malien pourrait rester à Lyon pour honorer sa dernière saison de contrat, puis filer librement en juin.

La tendance est évoquée par le journaliste du quotidien Le Progrès, Jean-François Gomez. « Des clubs anglais sont intéressés, mais il attend la bonne occasion. Sinon, il ira au bout de son contrat », a-t-il annoncé. « S’il n’était pas en fin de contrat en 2023, l’ OL verrait en Moussa Dembélé, une vraie alternative à Alexandre Lacazette. Mais le natif de Pontoise n’a pas prolongé et l’ OL perdra beaucoup d’argent, si rien ne se fait cet été » a expliqué la source. Une issue que Jean-Michel Aulas n'envisage évidemment pas ! Rappelons que l'attaquant natif de Pontoise vaut 20 M€ sur le marché des transferts, selon l'estimation de Transfermarkt.