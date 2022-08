PSG Mercato : 95M€, une dernière folie pour fermer le mercato ?

Publié par JEAN-LUC D le 23 août 2022 à 09:05





PSG Mercato : Désireux d’attirer un nouveau défenseur central avant la fin du mercato estival, le Paris SG serait-il prêt à faire une folie ?

PSG Mercato : Luis Campos ne lâche pas l’affaire pour un joyau français

Malgré les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, Christophe Galtier attend encore du renfort au Paris Saint-Germain. D’ici le 1er septembre et la fermeture du mercato estival, le club de la capitale aimerait attirer un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Et la défense, la grande priorité de Luis Campos se nomme toujours Milan Skriniar. Seulement, l’Inter Milan refuse de céder son joueur de 27 ans et l’a même retiré du marché comme l’a assuré récemment son entraîneur Simone Inzaghi : « je suis heureux qu’il ne soit plus sur le marché. »

Déterminé à offrir une option supplémentaire à Christophe Galtier au niveau de la charnière centrale, Luis Campos serait toujours à l’affût pour un joyau français qui affole le marché cet été. En effet, selon les informations de Ben Jacobs, journaliste pour CBS Sports, le Conseiller Football du PSG surveillerait avec attention la situation de Wesley Fofana. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027 avec Leicester City, l’ancien défenseur de l’ASSE pourrait changer d’air sur cette fin de mercato et le club de la capitale n’exclurait pas de formuler une offre pour le rapatrier en Ligue 1. Mais l’affaire s’annonce déjà très compliquée.

PSG Mercato : Wesley Fofana disponible pour 95M€

Ben Jacobs explique qu’après plusieurs semaines d’intransigeance, la direction de Leicester City serait désormais ouverte à un départ de Wesley Fofana. Après plusieurs rencontres entre Brendan Rodgers et Wesley Fofana, les The Foxes auraient pris la décision de laisser filer le natif de Marseille. Alors que les médias évoquaient un transfert à plus de 100 millions d’euros, le journaliste anglais assure qu’un chèque de moins de 95 millions d’euros pourrait suffire pour conclure un accord dans ce dossier.

Toutefois, Leicester aimerait trouver un autre défenseur central avant de laisser partir Fofana. Reste maintenant à savoir si le Paris Saint-Germain sera prêt à s’engager dans une telle opération sachant que l’UEFA veille désormais dans le cadre du Fair-Play Financier.