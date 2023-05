Le départ d’un joueur qui a passé 14 ans à l’ASSE a été officialisé par l'entraîneur de la réserve du club. Il part librement à la fin de son contrat.

Mercato ASSE : Baptiste Gabard quitte Saint-Etienne, Razik Nedder lui rend hommage

L’ASSE laisse filer Baptiste Gabard, un joueur historique de son centre de formation. Arrivé à l’académie de Saint-Etienne à 9 ans, en provenance de l’ES Veauche, il est en fin de contrat le 30 juin 2023. Mais le milieu de terrain ne sera pas retenu par le club ligérien, après 14 dernières années passées chez les Verts. Évoluant avec la réserve en National, le joueur de 23 ans a reçu un hommage de la part de son entraîneur. Ce dernier l'a titularisé face à Feurs et lui a donné le brassard de capitaine, à l'occasion de son dernier match sous le maillot vert.

À l’issue du match largement remporté 5-0, le natif de Saint-Etienne a eu droit aux adieux du coach Razik Nedder. « Baptiste Gabard était sur pied aujourd’hui, on a pu le mettre titulaire et lui donner le brassard de capitaine. Ce n'est pas anodin, il a fait 14 ans au club, ce n’est pas rien. C’est une page qui se tourne pour lui, j’espère qu’il trouvera le challenge qui lui correspond parce que ça fait toujours quelque chose quand on est éducateur de voir un garçon qu’on a croisé aussi longtemps quitter son chez lui. »

Le milieu de terrain n'a pas réussi à s'imposer à l'ASSE

Baptiste Gabard n’a pas réussi à intégrer l’équipe professionnelle stéphanoise. Il quitte son club formateur avec seulement deux apparitions en Ligue 1 en janvier 2021. Il était pourtant promis à un bel avenir à l’ASSE, car il fait partie de la génération 2000 de l'AS Saint-Etienne, vainqueur de la Coupe Gambardella en 2019, avec notamment Wesley Fofana (Chelsea) ou encore Etienne Green (gardien de but).