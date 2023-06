Adjoint de Claude Puel à l’ASSE, Jacky Bonnevay fait des révélations sur un transfert réalisé par l'ancien entraîneur du club ligérien.

ASSE : Le départ de Wesley Fofana a fragilisé l'équipe de Puel

Entraineur adjoint de l’ASSE dans le staff de Claude Puel, Jacky Bonnevay s'est confié à Farid Rouas dans un live sur Instagram. Parmi les sujets évoqués, il y a celui relatif à son passage à Saint-Etienne avec son mentor (du 4 octobre 2019 au 5 décembre 2021). Claude Puel n’était pas seulement l’entraineur principal de l’ASSE, il était aussi le manager général du club. À ce titre, il avait été au centre du transfert de Wesley Fofana à Leicester City, le 2 octobre 2020, à la suite du départ de son binôme William Saliba à Arsenal.

Les Verts avaient ainsi perdu deux défenseurs centraux, piliers de l’équipe de Claude Puel, qui s’était du coup retrouvé en grande difficulté. Maintenue en Ligue 1 malgré tout, l’ASSE avait fait un mauvais début de saison en 2021-2022. Et le technicien castrais et son staff avaient été limogés avant la mi-saison (17e journée), précisément après une lourde défaite contre le Stade Rennais (0-5). Parti avec Claude Puel, Jacky Bonnevay avoue que le départ de Wesley Fofana avait été l’une des causes des mauvais résultats de leur équipe.

ASSE : Fofana transféré pour que Saint-Etienne ne dépose pas le bilan

Cependant, il assure que le transfert du jeune arrière formé à Saint-Etienne était nécessaire pour la survie financière du club ligérien. « Nous sommes arrivés dans une situation difficile. Nous n'avons probablement pas tout bien fait, mais il fallait sauver le club financièrement », a-t-il justifié. Le plus grand exemple était Wesley Fofana. Il a fallu se séparer de lui pour que le club ne dépose pas le bilan. On s'est appauvri sportivement pour sauver le club […] ». Pour mémoire, Wesley Fofana avait été transféré chez les Foxes à 35 M€, hors bonus, après le début de la saison 2020-2021.