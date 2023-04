Publié par Dylan le 16 avril 2023 à 15:41

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Wesley Fofana a encore déclaré sa flamme à l'OM. Mais ses propos devraient énerver les supporters du club.

On le sait, de nombreuses personnalités publiques affichent leur amour pour l'OM. En 2021, l'acteur Matt Damon déclarait par exemple sa flamme au club phocéen, après le tournage du film Stillwater. De grands footballeurs lui ont également emboîté le pas. En mars 2022, Bamba Dieng, alors à l'OM, faisait une révélation étonnante sur Sadio Mané : « Il est amoureux de l’Olympique de Marseille et ça se voit. Il m’a même dit qu’il ne rate jamais les matchs de Marseille, il regarde tout » avait-il déclaré sur son coéquipier en sélection, auprès du média Maritima.

Seulement, cet attachement supposé de Mané ne l'a visiblement jamais poussé à vouloir rejoindre l'OM. L'attaquant sénégalais a renforcé les rangs du Bayern Munich en juin dernier et a frustré les supporters phocéens. Le cas de Wesley Fofana est similaire à celui de Sadio Mané. Le défenseur français n'a jamais caché le fait qu'il est un grand fan du club. Cependant, il n'a jamais rejoint ses rangs, préférant signer à Chelsea en août dernier.

Wesley Fofana : « L'OM, c'est le club de ma vie »

L'arrivée de Wesley Fofana à Marseille serait considérée comme un rêve éveillé pour les supporters de l'OM. Pourtant, le taulier de 22 ans a encore semé le doute sur son envie de rejoindre le club phocéen. Dans un entretien pour Téléfoot, il a fait une nouvelle déclaration d'amour envers le troisième de Ligue 1 : « Je suis un vrai fan, c'est le club de ma vie, c'est ce qui m'a fait aimer le foot. Je suis né supporter de l'OM, ça me tient à cœur et je regarde à fond, et allez l'OM hein ! Eh, arrêtez de croire qu'on va pas finir sur le podium. Les gars, je compte sur vous. On finit sur le podium cette année ! » a-t-il lancé.

Des propos qui devraient provoquer un rire jaune chez les supporters phocéens. L'Olympique de Marseille aurait bien besoin de son aide, étant à 2 points de la deuxième place en Ligue 1. L'équipe dirigée par Igor Tudor a également été éliminée en Ligue des Champions puis en Coupe de France. L'apport d'un joueur comme Fofana, défenseur français le plus cher de l'histoire (81,5 millions d'euros) aurait pu changer la donne. Il n'empêche que ses propos devraient encore susciter le doute sur une future arrivée à l'OM.