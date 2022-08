OM Mercato : Jorge Sampaoli dévoile les coulisses de son départ

Publié par Timothée Jean le 23 août 2022 à 15:05





OM Mercato : Près de deux mois après avoir claqué la porte de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli est revenu sur les coulisses de son départ.

Le 1er juillet dernier, un véritable coup de tonnerre retentissait dans le ciel de l'Olympique de Marseille. Auteur d’une belle saison sur le banc phocéen, couronné par une qualification pour la prochaine Ligue des champions, Jorge Sampaoli avait pris la décision de quitter l’ OM. Deux mois plus tard, le coach argentin est revenu sur les coulisses de son départ totalement inattendu. Désireux de jouer les premiers rôles en championnat, avec l’objectif d’aller le plus loin possible sur la scène européenne, Jorge Sampaoli réclamerait de nouvelles recrues au plus vite. Cependant, la direction phocéenne, confrontée à des difficultés économiques, ne parvenait pas à répondre favorablement à ses demandes.

Cette lenteur du mercato estival de l’OM a alors poussé l’homme de 62 ans à rendre sa démission, à l'issue d'une réunion avec les dirigeants phocéens. « Pour la prochaine étape, il nous en fallait plus. Le président a dit qu’il ne pouvait pas aller sur le marché (des transferts, ndlr) trop rapidement et qu’il attendrait la fin de la fenêtre. Cette position ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour constituer l’équipe », a-t-il expliqué dans l’émission "Bem, Amigos" sur la chaîne Spor TV.

OM Mercato : Jorge Sampaoli reste très attaché à Marseille

Alors que son contrat avec l’ OM expirait en juin 2023, Jorge Sampaoli a donc décidé de mettre en application ses différents avertissements envers sa direction. Il a démissionné de son poste. Pourtant, l'Argention reste toujours très attaché au club phocéen. « L’OM est une passion. Chaque fois que je suis entré dans l’Orange Vélodrome, mon cœur battait à tout rompre (...) Être l’entraîneur de ce club a été un plaisir pour moi. J’ai été très heureux », a-t-il déclaré.

Désormais libre de tout contrat, Jorge Sampaoli a déjà été sollicité par plusieurs clubs étrangers, mais le principal intéressé se laisse un temps de réflexion avant de reprendre du service. « Ce qui m’intéresse, c’est d’être dans un endroit où je peux avoir un projet », a-t-il ajouté. De son côté, l’Olympique de Marseille n’a pas tardé pour trouver son remplaçant. Le club phocéen a confié les rênes de son équipe première à Igor Tudor et multiplie les transactions sur le marché des transferts. Les Marseillais sont déjà parvenus à boucler dix recrues depuis l’ouverture du mercato estival.