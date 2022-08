OM Mercato : Igor Tudor annonce l’arrivée d’un défenseur à Marseille

Publié par Timothée Jean le 18 août 2022 à 21:20





OM Mercato : Si certains en doutaient, Igor Tudor a confirmé ce jeudi en conférence de presse l’arrivée imminente d’un défenseur à Marseille.

OM Mercato : Igor Tudor attend une recrue en défense

L’Olympique de Marseille réalise une campagne de recrutement exceptionnelle. Tonitruant depuis l’ouverture du marché des transferts, le club phocéen est déjà parvenu à mettre la main sur dix renforts. Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Luis Suarez, Ruben Blanco, Jordan Veretout, Nuno Tavares, Alexis Sanchez ou encore Issa Kaboré sont venus renforcer l’effectif marseillais cet été. Mais l’ OM n’en a pas encore terminé avec son recrutement ambitieux. Le président marseillais Pablo Longoria et son équipe sont même sur le point d’accueillir un nouveau renfort de poids.

En effet, l’arrivée d’un nouveau défenseur central semble déjà acquise à Marseille. Interrogé en conférence de presse ce jeudi, à deux jours du choc contre le FC Nantes, comptant pour la troisième journée de Ligue 1, Igor Tudor a confirmé cette tendance. Le nouvel entraîneur de l’ OM attend l’arrivée prochaine d’un renfort défensif afin de compléter son effectif. « C’est sûr qu’un défenseur arrivera. Pour le reste, on verra », a indiqué le technicien croate dans des propos rapportés par RMC Sport.

Ainsi, en dépit de l’arrivée de Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba durant ce mercato estival, l’écurie marseillaise est en passe de recruter un nouveau défenseur. Si son nom n'a pas filtré, la piste prioritaire des Marseillais n'évoluerait pas le Championnat de France. Du coup, le nom d’Eric Bailly (Manchester United), courtisé depuis longtemps par les pensionnaires du stade de Vélodrome, prend de l'ampleur dans la cité phocéenne.

OM Mercato : Les négociations avancent pour Eric Bailly

Pas franchement rassuré après le début de saison mitigé de son équipe, le président de l’Olympique de Marseille veut surtout apporter du sang neuf au sein de sa charnière défensive. La presse britannique expliquait récemment que les dirigeants marseillais ont entamé les négociations avec l’entourage d’Eric Bailly depuis plusieurs semaines et elles sont intensifiées ces derniers jours. Au point où sa venue au sein du club phocéen semble en très bonne voie.

Longtemps réticent, Manchester United serait désormais ouvert à l’idée de céder son défenseur central sous la forme d’un prêt, ce qui fait les affaires de la direction marseillaise. Pablo Longoria et son directeur sportif Javier Ribalta seraient dès lors revenus à la charge pour la signature de l’ancien défenseur de Villarreal, qui pourrait rejoindre les pensionnaires du Stade Vélodrome dans les prochains jours. En tout cas, les dirigeants olympiens seraient très optimistes concernant l’aboutissement de cette opération en défense. Un accord entre les différentes parties n’est pas à exclure, car Eric Bailly ne serait pas insensible à l’idée de disputer la prochaine Ligue des champions sous les couleurs phocéennes.

Et si cette affaire se compliquait ces dernières heures, Manchester Evening News relance le dossier, tout en assurant que les discussions se poursuivent toujours entre l'Olympique de Marseille, Manchester United et l’international ivoirien. Il semblerait d'ailleurs que tout avance plutôt bien dans ce dossier. En difficulté chez les Red Devils, où il est barré par la rude concurrence de Harry Maguire et Raphaël Varane, Eric Bailly pourrait donc être la prochaine recrue marseillaise. Sa probable venue devrait précipiter un peu plus le départ de Duje Caleta-Car.

OM Mercato : Duje Caleta-Car poussé vers la sortie

En fin de contrat en juin 2023 avec l’ OM, le footballeur croate est poussé dehors par sa direction. Il a déjà été informé qu’il n’est plus vraiment désiré à la Commanderie. L’ancien défenseur du RB Salzbourg a ainsi un grand intérêt à mettre les voiles d'ici la fin du mercato. La direction olympienne espère récupérer de l'argent sur son futur départ et éviter un départ libre, à l’instar de Boubacar Kamara ou encore Florian Thauvin.

Si jamais l' OM parvenait à le vendre dès cet été, cela dégagerait une place pour sa nouvelle recrue défensive. Et ce n’est pas tout, puisque La Provence explique dans son article du jour qu’un deuxième défenseur pourrait être recruté en cette fin de mercato. Tout dépendra sans doute d’un départ ou non de Duje Caleta-Car. La fin du mercato de l’ OM promet d’être très agitée, avec des transferts inattendus.

L'avant-centre Arkadiusz Milik est également susceptible de mettre les voiles. Plusieurs grands clubs européens, tels que le Real Madrid, la Juventus Turin, Everton ou encore Manchester United, seraient sur ses traces.