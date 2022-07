ESTAC Mercato : Irles proche de quitter Troyes, son remplaçant ciblé !

Publié par Nicolas le 15 juillet 2022 à 12:47

ESTAC Mercato : Ayant atteint l'objectif de se maintenir en Ligue 1 la saison passée, Bruno Irles serait déjà sur la sellette.

ESTAC Mercato : Bruno Irles pourrait quitter Troyes

Arrivé en janvier 2022 en lieu et place de Laurent Battles, Bruno Irles a réussi la difficile mission de maintenir l'ESTAC en Ligue 1. On peut même parler d'exploit pour un club habitué depuis quelques années maintenant à faire systématiquement l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Ayant terminé l'exercice 2021-2022 à la 15e place du classement avec 38 points, le club aubois pensait commencer la saison sereinement mais pourrait connaître un revirement spectaculaire.

De vives tensions existent entre Bruno Irles et une partie de ses joueurs, à tel point que ces derniers sont venus se plaindre auprès de leur direction afin de réclamer le départ de leur entraîneur. Alors qu'hier, la tendance était plutôt à un départ de l'entraîneur de l'ESTAC, le directeur sportif de Troyes, François Vitali, a tenu à mettre les choses au clair, indiquant que Bruno Irles resterait à la tête de l'équipe première : « La compétition se fera avec Bruno Irles » a affirmé le dirigeant au quotidien régional l'Est Eclair.

Un éventuel départ de Bruno Irles serait sans aucun doute un coup dur pour les Troyens qui réalisent un mercato intéressant jusqu'à présent, avec d'un côté les ventes de Giulian Biancone et Oualid El Hajjam, et de l'autre côté les arrivées de l'ailier droit Sávio Moreira de Oliveira, du défenseur central Jackson Porozo, et du défenseur central Eric N'Jo, avant de conclure la signature probable de l'ailier gauche Wilson Odobert.

ESTAC Mercato : Troyes aurait des vues sur Frédéric Bompard

L'intervention de François Vitali représente-t-elle un réel soutien pour l'ancien technicien de Pau et Quevilly ? Ou est-ce simplement une stratégie de temporisation, le temps de trouver son successeur et de ne pas trop perturber un groupe en pleine préparation pour la saison à venir ? Selon le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna, il existerait un intérêt des dirigeants de l'ESTAC pour Frédéric Bompard, ancien adjoint de Rudi Garcia à l'Olympique de Marseille. Le technicien entraînait Guingamp jusqu'à la fin de la saison dernière et avait pour mission de maintenir l'EAG, ce qu'il a réussi à faire, avant de quitter le club breton. Il s'agissait de sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. Libre comme l'air, il aurait également été approché pour être l'adjoint d'Igor Tudor à l'OM.