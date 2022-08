Stade Brestois Mercato : C'est signé, un attaquant rejoint le SB29 !

Publié par Anthony le 25 août 2022 à 11:50





Stade Brestois Mercato : Attendu depuis plusieurs jours, le SB29 vient d'officialiser, ce jeudi, l'arrivée d'un attaquant qui connaît bien la Ligue 1.

Stade Brestois Mercato : Islam Slimani signe au SB29

Voilà plusieurs semaines que Michel Der Zakarian attendait un renfort offensif de choix pour pouvoir jouer vers l'avant. C'est désormais chose faite avec l'arrivée d'un joueur qui a un CV bien rempli. Le Stade Brestois a réalisé un gros coup en officialisant, ce jeudi, le recrutement d'Islam Slimani en provenance du Sporting Portugal. Le joueur était aussi dans le viseur de l'OGC Nice, mais ce dernier a préféré s'engager en Bretagne. " J’ai parlé avec Greg et le coach et j’ai senti de la confiance de leur part, c’est ce qu’il y a de plus important dans le football ", a déclaré la nouvelle recrue.

L'international algérien s'engage avec le SB29 pour une saison plus une en option après avoir résilié son contrat avec le Sporting Portugal. Il retrouvera à Brest deux coéquipiers de la sélection, Youcef Belaïli et Haris Belkebla et se tient prêt pour un nouveau défi dans le championnat de France. " Je ne visais pas spécialement la France, ça s’est fait au feeling. Je sais que la Ligue 1 est physique, qu’il faut faire beaucoup d’efforts et se battre à tous les matches pour gagner des points. Mais je pense savoir quoi faire pour être performants ici. En tout cas, je suis prêt ! "

" Ici, ce sera un nouveau défi pour moi, ça va m’aider à me surpasser et je pense que je peux apporter un plus à cette équipe, notamment grâce à mon expérience. "

Stade Brestois Mercato : Islam Slimani, un joueur d'expérience

Le meilleur buteur de la sélection algérienne, auteur de 41 buts en 88 matches, est passé par de nombreux grands clubs. En France, il a évolué à l'Olympique Lyonnais et à l'AS Monaco. Passé par Leicester et Newcastle, il a brillé pour ses débuts au Sporting Portugal avec 61 buts en 123 matches. Ce joueur d'expérience a participé de nombreuses fois aux grandes compétitions européennes avec 15 apparitions en Ligue des Champions et 19 apparitions en Europa League. Âgé de 34 ans, il est toujours en forme et revient après avoir inscrit 4 buts en 9 matches, la saison dernière. Islam Slimani entamera son premier entraînement avec sa nouvelle équipe ce jeudi et portera le numéro 13.