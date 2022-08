OM Mercato : Eric Bailly fait déjà une première victime à Marseille

Publié par Timothée Jean le 25 août 2022 à 23:36





OM Mercato : L’Olympique de Marseille a réalisé de jolis coups en recrutant Eric Bailly. Mais son arrivée provoque déjà une première victime en défense.

OM Mercato : L’arrivée d’Eric Bailly pousse un défenseur vers la sortie

Sous l’impulsion de Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille réalise un mercato très ambitieux. Le club phocéen vient de signer sa onzième recrue estivale en la personne d’Eric Bailly. Longtemps réticent à l’idée de quitter Manchester United cet été, le défenseur central a finalement décidé de rejoindre l’ OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un paramètre a notamment influencé sa décision. En difficulté chez les Red Devils, où il était barré par la concurrence de Raphaël Varane et Harry Maguire, Eric Bailly a certainement obtenu quelques garanties de la part d’Igor Tudor sur son temps de jeu. L’international ivoirien tentera donc de se relancer cette saison sous les couleurs marseillaises.

Toutefois, une question intrigue bon nombre de supporters et observateurs de l’OM : comment le club phocéen va-t-il gérer tous ses défenseurs centraux ? D’autant plus qu’Eric Bailly est devenu la quatrième recrue à ce poste, après les arrivées successives de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba. A priori, les dirigeants de l’OM ne pourront pas garder tout le monde. À une année de la fin de son contrat, Duje Caleta-Car est particulièrement pressenti pour faire ses valises. Mais le club phocéen pourrait contre toute attente boucler un autre départ en défense. Foot Mercato assure en effet que l'Olympique de Marseille envisage de séparer de Leonardo Balerdi en cette fin de mercato estival.

OM Mercato : Marseille ouvre la porte pour Leonardo Balerdi

Acheté au Borussia Dortmund à 11 M€ pendant le mercato estival 2021, le défenseur argentin traverse actuellement une situation délicate à l’ OM, où il est vivement critiqué pour ses récentes prestations. Il a même été hué samedi dernier lors de victoire face au FC Nantes (2-1). Déçue de ses performances et confrontée à des exigences économiques, la direction marseillaise envisagerait donc de le vendre dès cet été.

La source précise que l’OM, n’étant pas opposé à son départ, reste attentif aux possibles offres qui arriveront pour son transfert. Toutefois, Leonardo Balerdi et Duje Caleta-Car ne sont pas les joueurs de Marseille poussés vers la sortie. Cédric Bakambu, Bamba Dieng et Jordan Amavi sont également susceptibles de faire leurs valises.