OM Mercato : Un indice de taille tombe pour Leonardo Balerdi

Publié par Ange A. le 05 juin 2022 à 05:45

OM Mercato : Longtemps éloigné des terrains en raison d’une blessure, Leonardo Balerdi aurait déjà tranché sur son avenir à Marseille.

OM Mercato : L’objectif clair de Leonardo Balerdi avec Marseille

Recruter en défense centrale sera l’une des priorités de l’Olympique de Marseille cet été. Son prêt sans option arrivant à échéance, William Saliba devrait retourner à Arsenal. Plus dans les plans de Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez devrait également quitter l’ OM. Quant à Duje Caleta-Car, la direction du club olympien ne serait pas contre son transfert à un an de l’expiration de son contrat. Le Croate dispose de touches en Premier League et en Liga.

Alors que des départs en défense sont annoncés, Leonardo Balerdi a déjà tranché au sujet de son avenir. L’axial argentin a vécu une campagne difficile. Touché à l’épaule, le défenseur de 23 ans a manqué une bonne partie de la deuxième moitié de saison. Il apparaît motivé pour le prochain exercice qu’il souhaite disputer sous les couleurs du club phocéen.

Pas de départ en vue cet été

Interrogé par La Provence, un proche de Leonardo Balerdi a lâché la tendance concernant son avenir. L’ancien sociétaire du Borussia Dortmund compte s’imposer à l’Olympique de Marseille et reprendre sa place dans l’effectif de Jorge Sampaoli. « Il est heureux à Marseille, il adore cette ville et veut triompher à l’ OM. Il doit retrouver la place qu’il a perdue à cause de sa blessure à l’épaule. Il a de l’ambition, il sait qu’il est obligé de revenir très fort. On espère qu’il montrera dès le mois d’août tout son potentiel », a expliqué la source au journal régional.

Blessé à l’épaule, Balerdi n’a disputé que 24 matchs sur la campagne écoulée, dont 14 titularisations. Son retour à la compétition est prévu cet été. Définitivement recruté en 2021 après un prêt, le défenseur argentin est encore sous contrat jusqu’en 2026.