FC Nantes Mercato : LOSC, Blas prend une décision fracassante

Publié par ALEXIS le 26 août 2022 à 00:36





FC Nantes Mercato : Décidé à rejoindre le LOSC, Ludovic Blas aurait engagé un bras de fer avec le staff technique et la direction du FCN.

S’étant déjà mis d’accord avec le LOSC en vue d’une signature, Ludovic Blas est bloqué au FC Nantes par la direction du club de la Cité des Ducs et Antoine Kombouaré. Waldemar Kita attendrait de trouver d’abord le remplaçant idéal du buteur nantais, alors que l’entraineur des Canaris, lui, ne veut pas perdre un joueur important de son effectif à six jours de la fermeture du mercato estival (1er septembre 2022).

Face à cette situation de blocage, le milieu offensif du FCN aurait décidé de ne pas prendre part au match de la 4e journée de Ligue 1 contre Toulouse FC, dimanche (13 h), sous prétexte qu’il n’est pas dans les dispositions favorables. « Toujours désireux de rejoindre le LOSC, Ludovic Blas, a signifié à son club qu'il ne se sentait pas prêt à jouer contre Toulouse », selon les informations de L’Équipe.

FC Nantes Mercato : Kita garde 15 M€ plus 2,5 M€ de bonus sous le coude !

Quant à club champion de France 2021, il patiente ! En effet, le quotidien sportif croit savoir que le FC Nantes s'était entendu avec le LOSC sur un transfert à 15 M€ plus 2,5 M€ de bonus. Cependant, le président Waldemar Kita « aurait fait depuis machine arrière », en attendant de trouver un joueur du niveau de Ludovic Blas ou un attaquant décisif capable de marquer une vingtaine de buts la saison. Pour rappel, le N°10 des Canaris avait marqué 15 buts, dont 10 en Ligue 1 et délivré 5 passes décisives la saison dernière. À noter que le FC Nantes est qualifié pour la Ligue Europa et connaitra ses adversaires de poule, vendredi, lors du tirage au sort prévu en Turquie.