PSG Mercato : C’est réglé, une belle signature imminente au milieu

Publié par JEAN-LUC D le 26 août 2022 à 07:06





PSG Mercato : Soucieux de dégraisser l’effectif de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain serait sur le point de se séparer d’un milieu de terrain.

PSG Mercato : Accord trouvé avec la Juve pour un milieu de terrain

Désireux de dégraisser l’effectif de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain vient de frapper un joli coup au milieu de terrain. En effet, alors que Christophe Galtier et ses hommes vont croiser le fer avec la Juventus Turin en phase de poules de la Ligue des Champions, les deux clubs auraient trouvé un accord pour le transfert de Leandro Paredes. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’international argentin va quitter les rangs des Rouge et Bleu afin de rejoindre les Bianconeri sur la base d’un prêt d’une saison assorti d’une option d'achat « obligatoire » de 15 millions d’euros, selon les informations du journal L’Équipe.

S'il reste encore quelques détails à régler, l'officialisation du départ de Paredes semble désormais imminente. Avec le départ du compatriote de Lionel Messi et ceux à venir d’Ander Herrera et d’Idrissa Gueye, Luis Campos pourrait boucler le renfort d'un nouveau milieu de terrain tant attendu, notamment l’international espagnol Fabian Ruiz du SSC Naples. De son côté, Leandro Paredes serait désormais attendu à Turin pour finaliser son retour en Serie A.

PSG Mercato : Paredes attendu à Turin pour la visite médicale.

Ancien joueur de l’AS Rome, Leandro Paredes s’apprête à faire son retour dans le Championnat italien sous les couleurs de la Juventus Turin. Après des premiers contacts positifs mercredi, les négociations entre les dirigeants parisiens et turinois se sont accélérées ce jeudi et les deux clubs seraient donc parvenus à un accord même s'il reste encore quelques détails à régler. De son côté, Leandro Paredes était déjà d'accord avec la Juventus Turin depuis un bon moment et n'attendait plus que ce terrain d'entente entre le PSG et la Juventus.

Alors que la phase de poules de la Champions League va opposer les deux clubs, cet affrontement ne remettrait pas en cause « a priori » l'accord trouvé selon L’Équipe. Toujours selon la même source, le protégé de Christophe Galtier serait désormais attendu à Turin afin de passer sa visite médicale et signer son contrat dans la foulée.