PSG Mercato : Gros coup dur en défense pour Luis Campos !

Publié par JEAN-LUC D le 26 août 2022





PSG Mercato : Alors qu’il croyait tenir une bonne occasion de se débarrasser d’un indésirable, Luis Campos vient de voir ce dernier refermer cette piste.

PSG Mercato : Un défenseur du Paris SG repousse un cador italien

À quelques jours de la fermeture du mercato estival, les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent donner un coup d’accélérateur à l’opération dégraissage. Et si Leandro Paredes et Ander Herrera semblent bien proches d’un départ dans les prochaines heures, ce n’est pas encore le cas pour Abdou Diallo. Placé sur la liste des indésirables, le défenseur polyvalent ne compte pas s’engager n’importe où.

D’après les renseignements recueillis par le journal L’Équipe, l’international sénégalais aurait repoussé les avances de l’AC Milan. « Il n’est pas pleinement convaincu par le projet sportif qui lui a été présenté », explique le quotidien sportif. Une mauvaise nouvelle pour le PSG, qui espère toujours boucler plusieurs départs pour renflouer les caisses et entrer dans les clous du fair-play financier. Quant à Abdou Diallo, il pourrait toujours rebondir en Premier League.

PSG Mercato : Quel avenir pour Abdou Diallo ?

Arrivé en juillet 2019 pour 32 millions d’euros, en provenance du Borussia Dortmund, Abdou Diallo n’est plus le bienvenu au Paris Saint-Germain. N’entrant pas dans les plans de Christophe Galtier, le joueur de 26 ans ne s’entraîne plus avec l’équipe première des Rouge et Bleu depuis plusieurs semaines. En Italie, outre l'AC Milan, l’AS Rome serait également intéressé par le profil du natif de Tours.

Mais c’est surtout la Premier League qui se bouscule vraiment pour le numéro 22 du PSG. En effet, selon plusieurs sources anglaises, Aston Villa et Fulham pourraient passer à l’action dans les dernières heures du marché des transferts pour recruter Abdou Diallo. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Diallo est évalué entre 20 et 25 millions d’euros par ses dirigeants. Reste à savoir si Luis Campos et Antero Henrique parviendront à lui trouver un point de chute d'ici le 1er septembre.