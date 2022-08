PSG Mercato : Une dixième signature majeure bouclée au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 26 août 2022 à 13:06





PSG Mercato : À six jours de la fermeture du marché des transferts, les choses s’accélèrent au Paris SG dans le sens des départs.

PSG Mercato : Un indésirable a vidé son casier au Camp des Loges

Après Eric Junior Dina-Ebimbe, Thilo Kehrer, Arnaud Kalimuendo, Georginio Wijnaldum, Angel Di Maria, Colin Dagba, Xavi Simons, Alphonse Areola et Marcin Bulka, un dixième joueur de l’équipe professionnelle serait sur le point de quitter les rangs du Paris Saint-Germain. En effet, ce vendredi matin le journal L’Équipe assure que le milieu de terrain « Ander Herrera ne s’entraîne déjà plus avec le PSG ! Il a récupéré ses affaires ce mercredi ».

Placé sur la liste des indésirables, l’international espagnol de 33 ans devrait donc être le dixième départ du PSG dans ce mercato estival. Le quotidien sportif explique notamment qu’Herrera se serait même déjà mis d’accord avec son futur club et que l’officialisation est imminente.

PSG Mercato : Ander Herrera attendu à l'Athletic Bilbao

Arrivé gratuitement en juillet 2019 en provenance de Manchester United, Ander Herrera va quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Si une résiliation de contrat avec le PSG avait été évoquée dernièrement, le natif de Bilbao devrait finalement filer sous la forme d’un prêt d’une saison avec option d’achat. Pour rebondir, Herrera a également choisi l’un de ses anciens club, l’Athletic Bilbao, où il a joué de 2011 à 2014.

« Ander Herrera va quitter le club de la capitale et signer à Bilbao (Liga) où il sera prêté avec option d’achat. L’Espagnol n’était déjà plus présent au Camp des Loges, le centre d’entraînement des Parisiens, jeudi après-midi pour la séance du groupe 2 », précise L’Équipe. Le PSG va ainsi bel et bien entériner un départ dans les jours voire les heures qui viennent. Une vague de départ, et ce n'est peut-être pas fini puisque Leandro Paredes, Abdou Diallo, Mauro Icardi et Idrissa Gana Gueye pourraient eux aussi quitter le PSG lors d’ici le 1er septembre et la fermeture du mercato estival.