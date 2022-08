PSG Mercato : Attendu à Bilbao, Herrera lâche une bombe sur son cas

Publié par JEAN-LUC D le 20 août 2022 à 20:02





PSG Mercato : Annoncé tout proche d’un transfert à l’Athletic Bilbao, Ander Herrera a fait une importante annonce sur son avenir avec le Paris SG.

PSG Mercato : Herrera réclame une résiliation pour rejoindre Bilbao

Déterminé à relancer sa carrière loin du Paris Saint-Germain, où il n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier, Ander Herrera a ouvert la porte à un départ durant ce mercato estival. Depuis quelques semaines, la presse espagnole évoque son nom avec insistance du côté de l’Athletic Bilbao, son ancien club de 2011 à 2014. Le président de la formation basque a fait le point sur ce dossier en confirmant le possible retour du milieu de terrain de 33 ans.

« S’il y a un joueur qui peut augmenter le niveau sportif de l’effectif et qui rentre dans nos exigences économiques, nous sommes ouverts à faire ce genre d’opération. Il appartient à un autre club et, par respect pour le joueur et l’autre institution, ce n’est pas à moi de faire des déclarations », a déclaré Jon Uriarte. De son côté, l’international espagnol serait d’un accord avec le Paris Saint-Germain pour une résiliation de son contrat, selon les informations du journal El Correo. Le club basque de son côté serait confiant quant à la signature du numéro 21 parisien, toujours selon la même source. Face à toutes ces rumeurs, le principal concerné a fait une sortie fracassante sur les réseaux sociaux.

PSG Mercato : Ander Herrera dément tout départ du Paris SG

Arrivé gratuitement en provenance de Manchester United à l’été 2019, Ander Herrera est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024. En réponse à l'article du quotidien Marca, qui assure qu’il devrait finalement renoncer à ses deux dernières années de contrat, soit 15 millions d'euros, pour se retrouver libre afin de rejoindre l’Athletic Bilbao, le coéquipier de Kylian Mbappé a publié un émoji de Pinocchio avec un message pour démentir les rumeurs véhiculées sur son avenir. « Je ne sais pas si c'est de la désinformation ou un mensonge effronté », a écrit le natif de Bilbao. Un accord semble donc encore loin d'être trouvé dans ce dossier.