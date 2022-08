PSG Mercato : Galtier annonce plusieurs officialisations imminentes

Publié par JEAN-LUC D le 26 août 2022 à 19:06





PSG Mercato : Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a fait une annonce fracassante sur la fin du mercato estival du Paris SG.

PSG Mercato : « On a des joueurs qui attendent pour venir nous rejoindre »

Christophe Galtier s’est exprimé en conférence de presse à deux jours de la rencontre de la quatrième journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Alors que le mercato estival tire allègrement vers sa fin, l’entraîneur parisien a ouvertement révélé que dans le sens des départs et des arrivées, plusieurs mouvements sont attendus d’ici le 1er septembre.

« Un effectif assez étoffé ? C'est toute la problématique du mercato. Dans les prochains jours, ça va beaucoup bouger. Certains sont en instance de départ, d'autres attendent pour nous rejoindre. Nous avons identifié les postes où nous devons nous renforcer. Je ne sais pas si on y arrivera. Plus tard ça arrive, plus dur ce sera de les intégrer, mais ce sont de grands joueurs qui ont la capacité de s'adapter plus vite », a déclaré le technicien marseillais.

Début août, Galtier avait déjà annoncé attendre trois nouvelles recrues d'ici à la clôture du mercato estival. Selon le journal Le Parisien, le PSG attend encore un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Mais le successeur de Mauricio Pochettino n’a pas voulu se prononcer nommément sur des cibles.

PSG Mercato : Galtier fait le point sur le dossier Milan Skriniar

À la recherche d’un défenseur central supplémentaire, le Paris Saint-Germain se serait mis d’accord avec Milan Skriniar sur les termes d’un contrat de quatre à cinq ans avec un salaire de 9 millions d’euros par saison. Mais les négociations avec l’Inter Milan n’aboutissent pas parce que le club italien exige pas moins de 70 millions d’euros, là où Luis Campos ne compte pas dépasser la barre des 60 millions d’euros dans ce dossier.

À moins d’une semaine de la fin du marché des transferts, Christophe Galtier a été interrogé sur ce dossier. Face à la presse au Camp des Loges, le coach de 56 ans a brièvement répondu : « concernant le recrutement d’un joueur de l’Inter Milan, je n’ai aucun commentaire à faire. »