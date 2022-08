PSG Mercato : Al-Khelaïfi s'exprime sur le dossier Skriniar !

Publié par JEAN-LUC D le 26 août 2022 à 17:06





PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris SG, s’est exprimé sur une possible arrivée du défenseur central de l’Inter Milan, Milan Skriniar.

PSG Mercato : L’Inter Milan se montre intransigeant pour Milan Skriniar

Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport confirme que le Paris Saint-Germain est revenu à la charge pour Milan Skriniar avec un chèque de 60 millions d’euros, hors bonus, plus un joueur pour recruter le défenseur central de l’Inter Milan. Le journal transalpin ne précise pas l'identité du joueur impliqué dans ce deal, mais les Nerazzurri sont restés sur leurs positions et ont sèchement refusé la proposition de Luis Campos.

Toujours selon la même source, les dirigeants de l’Inter Milan seraient même déjà en négociations avec l’international slovaque pour une prolongation de son contrat qui expire le 30 juin prochain. Entre les réticences du PSG à augmenter ses offres, la gourmandise de la formation italienne, et la volonté non clairement identifiée du principal concerné, les négociations sont logiquement compliquées. Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur ce dossier.

PSG Mercato : Milan Skriniar, Al-Khelaïfi donne rendez-vous à la presse

Jeudi, le quotidien L’Équipe a révélé que Nasser Al-Khelaïfi, agacé par l’attitude de son homologue de l’Inter Milan, aurait menacé le président de l'Inter de signer gratuitement Milan Skriniar. Une mise en garde qui aurait été très mal perçue de l'autre côté des Alpes, au point de nuire à l'issue des négociations.

Présent à Istanbul pour le tirage au sort des phases de poules de la Ligue des Champions, le dirigeant du PSG s’est confié à La Chaîne L’Équipe sur une possible arrivée de Skriniar chez les Rouge et Bleu. Sans surprise, l’homme d’affaires qatari a préféré botter en touche, donnant rendez-vous à la presse s’il parvenait à conclure ce deal. « Skriniar peut-il rejoindre le PSG ? Si on arrive à signer un joueur, on vous le dira dans les médias, rassurez-vous ! », a lancé NasserAl-Khelaïfi.