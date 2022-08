ASSE Mercato : Officiel, une signature enregistrée à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 27 août 2022 à 12:35





ASSE Mercato : Parallèlement à l’équipe masculine, l’AS Saint-Étienne renforce son équipe féminine. Une nouvelle signature a été enregistrée, ce samedi.

ASSE Mercato : Yewande Balogun s'engage avec l’AS Saint-Étienne

Une nouvelle joueuse, Yewande Balogun, a rejoint l’équipe féminine de l’ ASSE. Son arrivée a été officialisée, ce samedi 27 aout, à quelques jours de la fermeture du mercato estival. Il s’agit d’une gardienne de but, internationale nigériane. Elle s’est engagée avec le club relégué dans le championnat de D2, pour la saison 2022-2023. « Yewande Balogun s’est engagée en faveur de l’AS Saint-Étienne. L’internationale nigériane intègre l’effectif de Division 2 stéphanois et offre à Laurent Mortel un second profil pour le poste de gardienne de but. […] Désormais stéphanoise, elle fera profiter l’ensemble du groupe féminin de ses qualités et de son expérience », a informé le club ligérien.

La Nigériane apporte son expérience aux Stéphanoises

Parlant d’expérience, Yewande Balogun a joué dans les équipes nationales américaines, de la catégorie U14 à U20. Après sa formation avec les Terrapins du Maryland, elle avait rejoint Ottawa (Canada) en 2009, puis Washington Freedom (2010) avant de déposer ses valises à Chesapeake Charge (2011). La native de Washington DC avait intégré ensuite l’équipe de Youngbloods FC où elle a passé sept saisons et remporté le titre de championne de la Ligue Amateur en 2017. Après son passage réussi sous le maillot de California Storm (2021), puis de Coppermine United (2022), la portière de 32 ans a opté finalement pour la nationalité sportive nigériane, depuis 2021.

ASSE Mercato : La gardienne heureuse de rejoindre les Verts

Yewande Balogun ne cache pas sa joie de signer à l’ ASSE. « Je suis très heureuse de signer ici ! Saint-Étienne a une riche histoire et devenir un membre de ce grand club c'est vraiment incroyable. C’est aussi une étape majeure dans ma carrière pour qui moi qui rêve de jouer en France depuis que je suis toute petite. Aujourd’hui, une expérience différente et un nouveau challenge sont devant moi. J’ai hâte de m’entraîner, de jouer et d'avoir un impact sur les résultats de l’équipe », a-t-elle déclaré.

« Au-delà de ses dix années d’expérience dans le football américain, Yewande a un profil athlétique. C’est une gardienne déterminée avec une personnalité charismatique qui va booster l’équipe dans le travail. Son arrivée nous permet de compter deux gardiennes de niveau équivalent, mais avec des morphologies et des aptitudes différentes », a réagi Laurent Mortel, entraîneur de l’ ASSE féminin.