ASSE Mercato : Une nouvelle recrue débarque à l'AS Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 22 août 2022 à 12:05





ASSE Mercato : Encore sonnée de sa lourde défaite contre Le Havre ce week-end, l'AS Saint-Etienne va enregistrer une arrivée importante.

ASSE Mercato : Un joueur expérimenté se dirige vers Saint-Etienne

Le réveil est difficile pour l’AS Saint-Etienne, qui vit un début de saison cauchemardesque après sa descente en Ligue 2. Toujours lanterne rouge avec -1 point au compteur, le club ligérien a de surcroît connu une déroute historique dans son antre samedi (0-6) contre Le Havre, marquée par 3 cartons rouges (Briançon, Cafaro, Green). « Un match comme celui-là, les joueurs n’en vivront plus. On va laver les têtes mais on est obligés de montrer autre chose. On va montrer autre chose. Je vous le dis, on va vraiment montrer autre chose. Et sûrement moins le foot que tout le monde attend », évoquait Laurent Batlles dans la foulée de la rencontre. Mais cette rédemption tant espérée par les Verts devrait dans un premier temps se réaliser via le recrutement. Toujours dans l’attente d’un buteur de haut niveau, l’ ASSE va en amont boucler la venue d’un gardien expérimenté.

Annoncé proche du Forez ces derniers jours, Matthieu Dreyer va bien rejoindre l’AS Saint-Etienne dans les prochaines heures. Comme le révèle Ouest-France ce lundi, le portier de 33 ans, sous contrat avec le FC Lorient jusqu’en 2023, va débarquer " en début de semaine " dans la Loire pour venir concurrencer le jeune Etienne Green. Exclu contre le HAC après une sortie dangereuse à la 66e, le rempart franco-anglais a vu sa direction prendre les devants ce week-end pour accélérer la signature d’un nouveau gardien. Passé par Sochaux, Troyes, Caen et Amiens, Dreyer devrait ainsi apporter son expérience dans un groupe en pleine transition.

ASSE Mercato : Dreyer va débarquer gratuitement à Saint-Etienne

Malgré un contrat courant jusqu’en 2023, Matthieu Dreyer devrait arriver libre chez les Verts. Comme le révèle L’Équipe ce lundi, le joueur serait en discussions avancées avec le FC Lorient pour une résiliation de contrat à l’amiable. Le joueur devrait par la suite parapher un bail de 2 ans à l’ ASSE. Barré par le Suisse Yvon Mvogo dans les buts, Dreyer devrait de fait être titularisé d'entrée contre Valenciennes samedi prochain pour la 5e journée de Ligue 2, avec la suspension de Green.