OL Mercato : Après Paqueta, une nouvelle perte en attaque

Publié par Dylan le 27 août 2022 à 23:20





OL Mercato : Barré par la concurrence à Lyon, un attaquant serait tout proche de rejoindre un pensionnaire de Liga qui joue le maintien cette saison.

OL Mercato : Tino Kadewere vers le RCD Majorque ?

La fin de mercato va être agitée pour les Gones. Alors que la signature de Lucas Paqueta à West Ham devrait être officialisée en début de semaine prochaine, voilà que l'OL doit gérer un autre dossier chaud en attaque : celui de Tino Kadewere. Remplaçant face à Ajaccio puis face à Troyes, l'attaquant zimbabwéen devrait encore l'être face à Reims dimanche.

Un statut que le joueur de 26 ans doit évidemment à la concurrence, qui est devenue rude depuis le retour du roi Alexandre Lacazette. Le chouchou du peuple Gone a marqué d'entrée face à l'ACA et porte pour l'instant son équipe à bout de bras avec Karl Toko-Ekambi et Tetê, qui réalise un bon début de saison. Autrement dit, la solution du départ peut naturellement être envisagée par l'ancien buteur du Havre AC. Et ça tombe bien, le RCD Majorque souhaite l'attirer dans ses filets selon Foot Mercato. Après avoir refusé les avances de plusieurs clubs de Ligue 1 dont Brest, Nantes et Lorient, l'international zimbabwéen (21 sélections, 3 buts) ne serait pas contre un départ en Espagne.

OL Mercato : Un prêt avec option d'achat pour Kadewere à Majorque

La même source ajoute que Majorque se serait mis d'accord avec l'entourage de Kadewere pour un prêt avec option d'achat, tout comme un club allemand dont le nom n'a pas encore filtré. Il ne reste plus qu'à savoir si l'ailier préfère jouer la Bundesliga ou la Liga, qu'il découvrirait dans les deux cas. Pour le moment, Kadewere n'a pas choisi et réfléchit à sa destination finale.

Son départ pourrait en tout cas se concrétiser en même temps que celui de Lucas Paqueta, et signerait sans doute la fin des rumeurs de départ concernant Moussa Dembélé. Toujours courtisé sur le marché des transferts, notamment par la Real Sociedad, le natif de Pontoise pourrait rester une année de plus dans la cité rhodanienne. Une bonne nouvelle qui réconforterait les supporters, après la prolongation de la pépite Rayan Cherki.