OL Mercato : Une grosse signature officialisée après Troyes

Publié par Ange A. le 20 août 2022 à 00:18





OL Mercato : L’Olympique Lyonnais a annoncé la prolongation du contrat d’une de ses pépites au sortir de sa victoire contre Troyes.

OL Mercato : Une nouvelle prolongation actée à Lyon

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour l’Olympique Lyonnais et ses supporters. Vendredi, l’ OL a étrillé l’ESTAC (4-1) en ouverture de la 3e journée de Ligue 1 Uber Eats. Après ce succès, une importante annonce était attendue. Après la rencontre, Rayan Cherki a en effet donné rendez-vous aux supporters lyonnais. « Salut c’est Rayan, j’espère que vous allez tous bien. C’était pour vous dire de rester à l’affût. Dans quelques minutes il y a une belle petite annonce qui arrive. On se dit à plus », a lâché le Baby Gone dans une vidéo publiée par son club. Quelques minutes après cette sortie, le club rhodanien a officialisé la prolongation du contrat de Cherki. Cette signature marque la fin de ce long feuilleton.

Nouveau contrat pour Rayan Cherki à Lyon

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’informer de la prolongation du contrat d’une saison supplémentaire - plus une optionnelle - de son milieu de terrain international espoir, Rayan Cherki, désormais lié au club jusqu’au 30 juin 2024 », a annoncé l’ OL dans un communiqué. Le jeune attaquant lyonnais n’a pas manqué de justifier la prolongation de son contrat avec son club formateur. « On avait pris la décision d’attendre que je revienne pleinement de ma blessure pour avancer concrètement dans les discussions. Mais j’avais cette envie de continuer à grandir avec l’OL et de rendre au club tout ce qu’il m’a déjà apporté à travers cette signature », a indiqué le Baby Gone dans le communiqué.

À travers cette signature, Lyon confirme sa volonté « de poursuivre son projet sportif autour des joueurs talentueux issus de son Academy entourés de joueurs expérimentés ». Cet été, le club de Jean-Michel Aulas a notamment rapatrié des anciens comme Lacazette, Tolisso et Riou. En interne, la direction lyonnaise a également prolongé les contrats de Caqueret, Lopes et Mendes.