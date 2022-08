PSG Mercato : Une nouvelle signature officialisée au milieu à Paris

Publié par Ange A. le 28 août 2022 à 07:05





PSG Mercato : Le Paris Saint-Germain a officialisé un nouveau départ ce samedi. Poussé vers la sortie, Ander Herrera quitte le club.

PSG Mercato : C’est fait, Ander Herrera quitte Paris

Le Paris Saint-Germain poursuit le grand ménage. Samedi, un autre milieu de terrain a quitté le PSG. Dans un communiqué, le club francilien a annoncé le départ d’Ander Herrera. L’international espagnol retourne au bercail. Le milieu âgé de 33 ans retrouve l’Athletic Bilbao. Alors qu’une rupture de son contrat était évoquée, le milieu de terrain est prêté avec option d’achat au club basque. « Le milieu de terrain espagnol Ander Herrera s’engage avec l’Athletic Club pour la saison 2022-2023, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le Club souhaite une belle saison à Ander sous le maillot de l’Athletic Bilbao », a annoncé le champion de France en titre dans son communiqué. Prêté à Bilbao, Herrera reste sous contrat avec Paris jusqu’en 2024.

Herrera à Bilbao, la belle affaire pour Paris

L’avenir parisien d’Ander Herrera reste hypothétique malgré cette échéance. Son départ était attendu par la direction du Paris Saint-Germain. Désireuse de réduire sa masse salariale, la direction du PSG poussait pour le départ de l’international espagnol. Lequel figure parmi les vingt plus gros salaires de l’effectif parisien. Le milieu de terrain n’entrait pas non plus dans les plans de Christophe Galtier. Le nouvel entraîneur parisien ne l’avait pas d’ailleurs convoqué depuis le début de la saison. Avec les arrivées de Renato Sanches et Vitinha, Herrera a davantage été déclassé dans la hiérarchie à son poste. En signant à Bilbao, il retrouve l’un de ses anciens clubs. Il a évolué à l’Athletic entre 2011 et 2014 avant de rejoindre Manchester United. Il a quitté les Reds Devils en tant que joueur libre pour Paris en 2019.

Après le départ d’Herrera, le club francilien s’attend au départ d’un autre élément de son entrejeu. Leandro Paredes devrait retourner en Serie A. Le milieu argentin devrait faire l’objet d’un prêt avec option d’achat à hauteur de 15 millions d’euros à la Juventus de Turin. D’autres indésirables comme les Sénégalais Idrissa Gueye, Adbou Diallo ou encore l’Argentin Mauro Icardi devraient également quitter le navire francilien d’ici la clôture du mercato.