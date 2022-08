FC Nantes Mercato : Une piste offensive se referme déjà pour le FCN

Publié par Dylan le 28 août 2022 à 19:05





FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré cherche quelques renforts en cette fin de mercato mais doit déjà dire adieu à une piste offensive.

FC Nantes Mercato : Après Cicaldau, Karamoh ne viendra pas non plus

C'est un nouveau coup dur que va devoir vraisemblablement encaisser le FC Nantes dans ce mercato estival. Après avoir essuyé le refus d'Alexandru Cicaldau, qui a choisi un club emirati, c'est une nouvelle piste offensive qui s'éloigne pour les Canaris. Et d'après les informations du journaliste Santi Aouna, qui travaille pour Foot Mercato, il s'agirait de Yann Karamoh.

Annoncé depuis plusieurs jours dans le viseur du club dirigé par Antoine Kombouaré, l'ailier gauche du Parme FC ne devrait pas faire son retour en France où il a porté les couleurs de Caen et Bordeaux. Prêté depuis 2 saisons dans le club turc de Fatih Karagümrük, l'attaquant franco-ivoirien de 24 ans sort d'une saison mitigée, ponctuée par 4 buts et une passe décisive en 32 matchs de Süper Lig. Selon Santi Aouna, la piste se serait refermée, mais le journaliste n'a pas encore expliqué pourquoi. En tout cas, plusieurs clubs n'ont pas attendu pour se lancer sur la piste Karamoh.

FC Nantes Mercato : Le Real Valladolid et le Torino foncent sur Yann Karamoh

C'est le cas du Real Valladolid et du Torino, qui connaît bien le natif d'Abidjan pour l'avoir affronté lorsqu'il était encore à Parme en janvier 2021 (victoire 3-0 du Toro sur la pelouse de Parme). À la recherche d'un ailier gauche pour venir concurrencer Nemanja Radonjic, prêté par l'Olympique de Marseille, le club transalpin aurait noué un premier contact avec les dirigeants du Parme FC d'après la même source. Le Torino aurait d'ailleurs mieux avancé que son concurrent, le Real Valladolid.

De retour en Liga après seulement un an d'absence, la propriété de la légende brésilienne Ronaldo a déjà tenté plusieurs folies sur le marché des transferts avec Dani Alves et Marcelo. Si ces transferts n'ont pas abouti, les Blanquivioletas peuvent tout de même se targuer d'avoir recruté l'ex-gardien de Villarreal, Sergio Asenjo. L'arrivée de l'ailier parmesan serait idéale pour apporter davantage de solutions sur le front de l'attaque. D'autant que Valladolid vient de perdre sur blessure son avant-centre israëlien Shon Weissman. Celui-ci ne devrait pas être de retour avant la mi-septembre. Pour Antoine Kombouaré et le FCN, il va falloir sans doute se tourner vers une nouvelle piste, alors que le technicien kanak espère toujours 4 à 5 recrues d'ici la fin du mercato.