PSG Mercato : Signature imminente d'un joyau au Paris SG !

Publié par Thomas le 29 août 2022 à 09:22





PSG Mercato : A quelques jours de la fermeture du marché des transferts, le Paris SG va boucler ce lundi une arrivée importante au milieu.

PSG Mercato : Une 5e recrue arrive ce lundi au Paris SG

Semaine décisive pour le Paris Saint-Germain, qui compte encore se renforcer dans trois secteurs de jeu. Si un défenseur central et un attaquant sont toujours attendus par Luis Campos d’ici le 1er septembre, c’est au milieu de terrain que les Rouge et Bleu vont, une nouvelle fois, recruter. Après avoir signé le prometteur Vitinha puis Renato Sanches, le PSG va officialiser ce lundi une signature superbe dans l’entrejeu.

Annoncé proche du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, l’international espagnol Fabian Ruiz va bien rejoindre la capitale aujourd’hui après qu’un accord total ait été trouvé entre Naples et l’écurie francilienne. Mis à l’écart par son entraîneur Luciano Spalletti pour forcer son transfert, le polyvalent milieu de 26 ans militait en interne pour rallier le Parc des Princes, où il endossera un rôle de doublure de luxe à la fois de Marco Verratti mais également Lionel Messi en N°10. Comme le révèle Le Parisien, Fabian Ruiz arrive ce lundi à Paris pour y passer ses tests médicaux puis s’engager dans la foulée officiellement au club. L’Espagnol formé au Betis Séville paraphera un contrat de 5 saisons, soit jusqu’en 2027, avec le PSG dans le cadre d’un transfert estimé à 25 millions d’euros.

PSG Mercato : Ruiz, la clé du futur entrejeu de Galtier

Moins en réussite hier contre l’AS Monaco, le milieu de terrain du Paris SG a montré qu’il était encore perfectible sur plusieurs aspects de jeu. Associé au Portugais Renato Sanches, Marco Verratti a parfois manqué de projections vers l’avant, notamment car son compère du soir offrait une palette plus défensive que Vitinha, d’ordinaire titulaire. Avec Fabian Ruiz, les possibilités de Christophe Galtier s’agrandissent. Désormais, pour apporter du surnombre au trio magique Messi-Neymar-Mbappé, l’entraîneur parisien pourra aligner le milieu espagnol, qui aime, grâce à sa technique balle au pied, se projeter vers le but adverse. Un profil qui s’incorpore parfaitement dans ce PSG new-look, bien plus offensif, qui tend à davantage conserver le ballon et imposer son rythme à l’adversaire.