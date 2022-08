OM Mercato : Longoria insiste pour une dernière recrue en Ligue 1

Publié par Timothée Jean le 29 août 2022 à 12:16





OM Mercato : Désireux de renforcer son entrejeu, l’Olympique de Marseille ne désespère pas à l’idée de recruter un crack de Ligue 1, malgré un timing très réduit.

OM Mercato : Marseille ne lâche pas Seko Fofana

À trois jours de la fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille s’agite dans tous les sens. Dans l’optique de réduire sa masse salariale d’ici le 1er septembre prochain, la direction marseillaise compte se séparer de plusieurs indésirables. « On doit faire encore quelques départs de joueurs jusqu’au 1er septembre. C’est important, pour une question d’équilibre », a récemment avoué le président marseillais, Pablo Longoria. Ainsi, plusieurs joueurs de l’ OM, tels que Bamba Dieng, Jordan Amavi ou encore Duje Caleta-Car, sont invités à se trouver une porte de sortie le plus rapidement possible. De possibles ventes qui devraient au club phocéen de soulager ses finances.

Toutefois, la direction de l’ OM ne s’interdit pas non plus d’autres arrivées d’ici jeudi prochain. Les pensionnaires du Vélodrome, qui ont déjà accueilli onze renforts cet été, espèrent boucler une douzième recrue estivale. Comme l’a récemment expliqué L’Équipe, les dirigeants de l’ OM veulent attirer un nouveau milieu de terrain afin de compléter l’effectif définitif d’Igor Tudor. Outre le dossier Ruslan Malinovskyi de l’Atalanta Bergame, qui a encore des chances de rejoindre Tottenham, les Marseillais travaillent également sur autre cible bien connue en Ligue 1. Canal Football Club assure en effet que les dirigeants marseillais insistent toujours pour une éventuelle arrivée de Seko Fofana dans le sud de la France.

OM Mercato : Seko Fofana ouvre la porte pour un départ du RC Lens

L’international ivoirien sort d’une excellente saison au RC Lens et continue d’enchaîner de belles prestations en Ligue 1. Il a encore étalé son talent ce week-end et a été l’un des grands artisans de la victoire de son équipe face au Stade Rennais (2-1). Des performances qui attisent la convoitise de ses nombreux prétendants, dont l’OM.

Les Marseillais envisageraient donc de revenir à la charge pour sa signature avec l’espoir d’avoir plus de réussite cette fois-ci. D’autant plus que le principal concerné ne ferme plus la porte à un départ des Sang et Or. « Je ne sais pas de quoi demain sera fait. On verra. Tout est possible en cette fin de mercato. Il y a des possibilités et des sollicitations », a-t-il confié au micro de Canal +, à l’issue de la victoire face au SRFC. Ainsi, l’ OM a de sérieuses chances de recruter le milieu de terrain de 27 ans, courtisé un temps par le PSG. Toutefois, son prix estimé à environ 40 millions d’euros reste un obstacle majeur dans ce dossier.