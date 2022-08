RC Lens Mercato : Seko Fofana envoie du lourd pour son avenir

Publié par Ange A. le 28 août 2022 à 08:35





RC Lens Mercato : Seko Fofana s’est de nouveau exprimé sur son avenir suite à la victoire de Lens contre le Stade Rennais samedi (1-2).

RC Lens Mercato : Seko Fofana émerveille encore Bollaert

Le Racing Club de Lens poursuit son début de saison idyllique. Samedi, le RC Lens a aligné son quatrième match de suite sans défaite. Les Sang et or ont dominé le Stade Rennais (2-1) pour cette affiche de la 4e journée de Ligue 1 Uber Eats. En attendant le match entre Paris et Monaco ce dimanche, Lens est leader du championnat. Une prouesse à laquelle Seko Fofana n’est pas étranger. Le capitaine lensois s’est de nouveau illustré contre le SRFC. Le milieu de terrain ivoirien a notamment montré la voie à ses partenaires. Auteur d’un bijou, Fofana a ouvert le score pour les siens après l’heure de jeu. Au sortir de ce précieux succès, le milieu de 27 ans n’a pas échappé aux questions sur son avenir.

Les nouvelles confidences de Fofana sur son futur

Au vu de ses performances, le capitaine du RC Lens reste très convoité sur le marché des transferts. Seko Fofana en est d’ailleurs conscient. Alors qu’il entame un bel exercice avec les Sang et or, l’international ivoirien qui fera son retour en sélection en septembre ne sait pas de quoi sera fait son avenir en club.

« Pour moi, tout est possible. Il y a des sollicitations, des possibilités, j’ai besoin de réfléchir avec mon entourage le club sait ce que j’attends. Je vais essayer de profiter de ces moments et on verra ce qu’il va se passer. J’essaie de ne pas trop me prendre la tête », a déclaré le milieu lensois au micro de Canal Plus. De nouveau buteur contre Rennes, le Sang et or compte deux buts et autant de passes décisives cette saison. Reste à savoir si Franck Haise pourra toujours s’appuyer sur son capitaine après la fermeture du mercato.