ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne va acter une venue inattendue !

Publié par Thomas le 29 août 2022 à 14:46





ASSE Mercato : Alors que Léo Pétrot est attendu dans la journée pour signer à l'AS Saint-Etienne, le club se rapproche d'un autre coup en défense.

ASSE Mercato : Jordan Lefort en passe de rejoindre Saint-Etienne

Le mercato s’accélère à l’AS Saint-Etienne, qui compte encore se renforcer d’ici le 1er septembre. Toujours sans la moindre victoire depuis la reprise du championnat (0 point après 5 journées), l’équipe de Laurent Batlles va connaître plusieurs arrivées cette semaine à commencer par ce lundi où 3 joueurs sont attendus. Comme évoqué par L’Équipe, Thomas Monconduit (FC Lorient, milieu), Ibrahima Wadji (Qarabag, avant-centre) et Léo Pétrot (FC Lorient, défenseur) doivent passer leur visite médicale dans la journée. Mais ces trois recrues ne devraient pas être les seules à débarquer dans le Forez ces prochains jours.

D'après le journaliste Benjamin Quarez, l’ ASSE serait proche de finaliser la venue d’un autre défenseur, en la personne de Jordan Lefort. Comme évoqué il y a quelques jours, le Français de 29 ans, sous contrat avec les Young Boys de Berne, a donné son accord à Loïc Perrin pour un transfert cet été. Selon la source, un accord serait en bonne voie entre le club suisse et Saint-Etienne pour l’arrivée du défenseur polyvalent. D’ordinaire positionné en tant que latéral gauche, Lefort est aussi capable d’assurer dans l’axe de la défense. Un profil qui coche toutes les cases mises en place par la cellule de recrutement ligérienne. Une arrivée qui se précise donc pour le joueur formé à Amiens, qui pourrait s’engager pour moins d’un million d’euros dans la Loire. D’après les informations de L’Équipe, Jordan Lefort est attendu pour parapher un contrat de 2 saisons chez les Verts.

ASSE Mercato : Jean-Philippe Krasso devrait rester à Saint-Etienne

Dossier important de cette fin de mercato estival, l’avenir de l’avant-centre Jean-Philippe Krasso semble enfin fixé. Le joueur ivoirien, sous contrat jusqu’en 2023 à l’AS Saint-Etienne, avait reçu plusieurs approches de clubs de Ligue 1, comme l'AC Ajaccio, mais aussi de Ligue 2 cet été. Si la tentation d’une vente prenait de l’ampleur du côté de la direction ligérienne, l’attaquant de 25 ans devrait finalement rester jusqu’à la fin de son bail chez les Verts. " J'ai parlé avec le coach et Loïc Perrin. On arrive à la fin du Mercato, je suis là, et je compte rester on va dire jusqu'à la fin de la saison et après on verra ce qui se passera ", a déclaré Jean-Philippe Krasso en conférence de presse ce lundi.