ASSE Mercato : Un défenseur français en approche à Saint-Etienne

Publié par Thomas le 26 août 2022 à 11:36





ASSE Mercato : Alors que la piste Léo Pétrot se refroidit, Saint-Etienne se rapprocherait de la signature d'un défenseur gauche français.

ASSE Mercato : Jordan Lefort à un pas de l’AS Saint-Etienne

Loïc Perrin a annoncé jeudi encore attendre 4 nouvelles recrues à l’AS Saint-Etienne d’ici le 1er septembre. Alors que tous les regards se tournent vers le secteur offensif, qui peine à se renforcer cet été, les Verts travaillent également sur la signature d’un milieu polyvalent ainsi qu’un défenseur central gaucher. Le club ligérien, un temps très intéressé par le Lorientais Léo Pétrot, serait désormais sur les traces d’un autre défenseur français, en la personne de Jordan Lefort.

Le joueur de 29 ans, sous contrat avec les Young Boys en Suisse, serait en discussions avancées avec l’ ASSE depuis quelques jours, comme le révèle Le Parisien. Le journal indique que les négociations pour sa venue sont en cours et " avancent positivement ", de quoi entrevoir une issue favorable du dossier dans les prochains jours. Formé à Amiens, le défenseur gauche capable d'évoluer dans l'axe avait rejoint le club de Berne en 2019, se hissant progressivement comme un rempart de poids dans l’effectif. À un an de la fin de son contrat en Suisse, Lefort pourrait coûter aux alentours du million d'euros à l'AS Saint-Etienne.

ASSE Mercato : Lefort, un footballeur pour le moins atypique

Le possible futur renfort défensif de l’AS Saint-Etienne n’est pas un footballeur comme les autres. Très attaché à son club d'origine, Amiens, le défenseur français s’est régulièrement engagé durant sa carrière, que ce soit en faveur des animaux mais aussi des plus précaires. Après la pandémie, Lefort s’est notamment mobilisé pour venir en aide aux étudiants en manque de moyens, se rapprochant de l’association Étudiants sans faim. Ancien de l’université de Picardie Jules-Verne (UPJV), le joueur a offert une aide financière à plus de 450 étudiants de la fac amiénoise depuis 2020.

Sensible depuis toujours de la cause animale, Jordan Lefort est depuis de longues années l’un des parrains de la SPA de Poulainville (Somme). « J'allais promener les chiens l'après-midi, notamment. C'est vraiment en étant au sein de l'association que j'ai compris l'impact qu'avait le processus d'abandon sur la psychologie de l'animal. J'ai été choqué par la maltraitance aussi. Je me souviens d'un chien qui tombait sans cesse : il avait des lésions cérébrales à force d'avoir été frappé », déclare-t-il à L’Équipe en mai dernier.

Une compassion pour les animaux qui se renforce notamment lors de la pandémie, où de nombreuses bêtes ont souffert de l’abandon ou de violences de la part de leurs maîtres. « Confinés à la maison, frustrés, les gens se sont défoulés sur leurs animaux. Ça, c'est inacceptable. Et avec la fin de la crise, le nombre d'abandons a été multiplié par deux. » Contrairement à l’image clichée reçue des footballeurs, le joueur de 29 ans fait également attention à son empreinte carbone, n’hésitant pas à réduire ses déplacements en voiture et mieux gérer ses déchets. « Je m'intéresse beaucoup à l'écologie. C'est un sujet capital et il y a énormément de choses à faire... À mon échelle, j'essaie de prendre ma voiture moins souvent, j'ai toujours trié mes déchets », confie le Français au quotidien sportif.