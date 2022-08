OGC Nice Mercato : Officiel, un défenseur du Gym transféré

Publié par ALEXIS le 29 août 2022 à 22:46





OGC Nice Mercato : Un départ est bouclé au Gym, à quelques jours de la fin du marché. Un défenseur a quitté le club azuréen pour l’Italie.

OGC Nice Mercato : Flavius Daniliuc transféré à Salernitana

En attendant l’arrivée officielle de Sofiane Diop, l’ OGC Nice a officialisé le départ de Flavius Daniliuc. Le joueur arrivé au Gym en juillet 2020, en provenance du Bayern Munich, a été transféré à l’US Salernitana. Il a signé un contrat de 4 ans avec le club promu en Serie A. « L’histoire s’est terminée entre l' OGC Nice et Flavius Daniliuc sur une dernière titularisation et qualification en phase de groupe d'Europa Conference League. Le défenseur autrichien rejoint ce lundi la Salernitana », a officialisé le club azuréen.

En effet, le défenseur de 21 ans n’était pas parmi les premiers choix de Lucien Favre. Il est barré par le capitaine Jose Fonte, Tiago Djalo et la recrue estivale Alexsandro. « En quête de davantage de temps de jeu, l’international U21 quitte la Ligue 1 pour la Serie A », a justifié l’ OGC Nice. Flavius Daniliuc quitte ainsi les Aiglons après deux saisons à Nice, marquée par 55 matchs disputés pour un but inscrit.

OGC Nice Mercato : Amine Gouiri en approche au Stade Rennais

À quelques jours de la fermeture du mercato, Amine Gouiri pourrait aussi quitter la Côte d’Azur. Foot Mercato confirme un accord de l’attaquant avec le Stade Rennais. Il aurait confié à de proches coéquipiers niçois qu’il va rejoindre le club breton. « S’il reste des détails à régler, Amine Gouiri a dit ‘’oui’’ à Rennes », d’après le site spécialisé. Formé à l’Olympique Lyonnais, l’international espoir français avait quitté Lyon grâce à un transfert de 7 M€. Sous contrat à l’ OGC Nice jusqu’en juin 2024, il vaut 42 M€ sur le marché des transferts, selon l’estimation de Transfermarkt. Si sa signature au SRFC est bouclée, Amine Gouiri retrouverait Bruno Genesio, son ancien entraineur à l’ OL, mais aussi Florian Maurice qui a été patron du recrutement à Lyon de 2014 à 2020.