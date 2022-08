Stade Rennais Mercato : Le SRFC se rapproche d'une énorme signature

Publié par Thomas le 29 août 2022 à 11:16





Stade Rennais Mercato : Alors que Bruno Genesio attend toujours un milieu de terrain, le SRFC pourrait boucler en amont la venue d'un attaquant.

Stade Rennais Mercato : Amine Gouiri dit oui au SRFC

Les prochains jours risquent d’être mouvementés du côté du SRFC. À l’approche de la fermeture du marché des transferts, le club breton souhaite toujours se séparer de plusieurs joueurs comme Serhou Guirassy ou Alfred Gomis et compte en parallèle se renforcer à certains postes clés. Si le milieu de terrain fait figure de priorité dans l’esprit des dirigeants Rouge et Noir sur le mercato, le Stade Rennais pourrait également recruter une sensation en attaque, du côté de l’OGC Nice.

Comme évoqué ces derniers jours, le Stade Rennais aimerait enrôler Amine Gouiri pour parfaire son secteur offensif. L’attaquant du Gym, auteur d’une saison 2021/2022 XXL sous les ordres de Christophe Galtier (10 buts, 9 passes décisives en Ligue 1), serait de son côté très partant à l’idée de rejoindre l’équipe de Bruno Genesio, dans l’optique de disputer notamment l’Europa League.

Selon Nice-Matin, l’international espoir aurait donné son feu vert à Florian Maurice pour un transfert cet été. Dans le même temps, l’OGC Nice viserait Gaëtan Laborde, qui n’est plus aussi intouchable au SRFC. L’idée des deux clubs serait de procéder à un échange Gouiri-Laborde d’ici le 1er septembre. Un deal qui plaît à la fois aux Azuréens et aux Bretons, mais qui ne manque pas de complexité.

Stade Rennais Mercato : Laborde ne veut pas forcément partir du SRFC

Véritable objectif de Florian Maurice cet été, malgré la récente venue d’Arnaud Kalimuendo, Amine Gouiri semble bel et bien se diriger vers le SRFC avec qui ses représentants discutent depuis plusieurs jours. Mais sa venue dépend essentiellement d’un transfert dans le même temps de Gaëtan Laborde à Nice.

Et justement, l’ex-Montpelliérain ne serait pas trop partant à l’idée de quitter Rennes, malgré de fortes convoitises du côté du LOSC, du FC Séville et donc de Nice. Le Gym aimerait recréer le duo Laborde-Delort cette saison sous les ordres de Lucien Favre et compte ainsi offrir un projet sportif important au natif de Mont-de-Marsan. À en croire François Rauzy, Laborde aurait refusé la première offre de l'OGC Nice qui pourrait toutefois revenir à la charge prochainement.