PSG Mercato : 5M€, le Paris SG proche d’un échec surprenant !

Publié par JEAN-LUC D le 30 août 2022 à 07:07





PSG Mercato : Si Antero Henrique a trouvé un accord avec Everton pour Idrissa Gueye, le Paris SG pourrait essuyer un surprenant revers dans une autre vente.

PSG Mercato : Un problème de dernière minute dans le transfert d’un Titi

Désireux de dégraisser cet été afin d’évoluer avec un effectif réduit cette saison, Christophe Galtier a reçu une mauvaise nouvelle ce lundi. En effet, tout proche de signer à Sunderland, où il s’était rendu ce weekend, le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Edouard Michut, ne s’est finalement pas encore engagé en faveur du club anglais.

D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, alors que le deal était réglé entre les deux formations, le PSG a ajouté au dernier moment une clause dans le transfert du joueur de 19 ans. Une dernière exigence refusée par Sunderland qui a stoppé le processus d’enrôlement d’Edouard Michut. Encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2025 avec son club formateur, le natif d’Aix-les-Bains est donc retourné s’entraîner au Camp des Loges en attendant de savoir ce qu’il en sera de son avenir.

PSG Mercato : Quel avenir pour Edouard Michut au Paris SG ?

Mécontent de son temps de jeu au Paris Saint-Germain et proche d’un départ à Sunderland sous la forme d’un prêt d’une saison avec option d’achat à 5 millions d’euros plus 30% sur une éventuelle vente, Edouard Michut ne rejoindra finalement pas les Black Cats, malgré sa présence en Angleterre pour finaliser son arrivée au Stadium of Light. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, il s’entraîne de nouveau avec ses partenaires parisiens et est prêt à s'imposer dans le groupe de Galtier. Toutefois, à en croire les derniers révélations de Média Foot, deux clubs de Ligue 2 seraient venus aux renseignements pour l’international français des moins de 19 ans : le SM Caen et le Havre AC.

Le portail sportif explique notamment que « les deux écuries normandes sont à la lutte pour tenter une offensive de dernière minute. » À la recherche de temps de jeu pour poursuivre sa progression, Michut pourrait ainsi se laisser convaincre par la possibilité de rejoindre l’effectif d’un sérieux candidat à la remontée en Ligue 1 comme le SM Caen. Il y a quelques semaines, Sky Sport évoquait les intérêts de l'OGC Nice et de Toulouse FC pour la Ligue 1. En Espagne, le Séville FC serait également sur les rangs pour le Titi parisien.