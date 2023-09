Alors que des problèmes familiaux l’avaient poussé à changer d’avis concernant son transfert au Qatar, Julian Draxler pourrait finalement quitter le PSG.

Mercato PSG : Al-Ahli confiant pour l’arrivée de Julian Draxler

Courtisé par le club qatari d’Al-Ahli, Julian Draxler était annoncé tout proche d’un départ du Paris Saint-Germain il y a quelques jours avant que son transfert ne soit finalement avorté. Toutefois, L’Équipe indique que rien ne serait encore perdu dans ce dossier. D’après le journaliste Loïc Tanzi, les dirigeants d’Al-Ahli continueraient de pousser afin de convaincre le milieu offensif de 29 ans. Confronté à des soucis familiaux, l’international allemand aurait demandé du temps avant de délivrer sa réponse définitive.

Et aux dernières nouvelles, l’affaire pourrait se résoudre dans les prochains jours. En effet, selon les informations de Sports Zone, Julian Draxler serait toujours sur le départ. Le média sportif explique que le dossier serait ouvert et avancerait favorablement. Après Marco Verratti, qui vient de s’engager en faveur d’Al-Arabi, le champion du monde 2014 pourrait aussi rejoindre le championnat qatari, les décideurs d’Al-Ahli étant confiants. Outre le dossier Draxler, le PSG serait également sur le point de se débarrasser de l’un de ses indésirables.

Accord pour le prêt d’Édouard Michut

De retour d’un prêt non concluant à Sunderland, Édouard Michut devrait évoluer en Süper Lig cette saison. Le milieu offensif de 20 ans va rejoindre les rangs d’Adana Demirspor dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, un accord total a été trouvé entre les dirigeants des deux clubs.

Patrick Kluivert, entraîneur du club turc depuis cet été et ancien directeur du football à Paris SG pendant une saison, serait à l'origine de ce deal puisqu'il voulait absolument Édouard Michut dans son effectif. Bruno Salomon, journaliste à France Bleu Paris, confirme cette information et précise qu’il ne reste plus qu’à signer les documents avant l’officialisation de cette transaction.