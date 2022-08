OM Mercato : Marseille propose un deal inattendu au Stade Rennais !

Publié par Timothée Jean le 30 août 2022 à 17:52





OM Mercato : Focalisé sur la réduction de son effectif, l’Olympique de Marseille envisagerait de placer l’un de ses joueurs au Stade Rennais.

OM Mercato : Marseille propose un défenseur au SRFC

Sous la houlette de son président, Pablo Longoria, l’ OM s’est montré hyperactif durant ce mercato estival, en termes de signatures. Le club phocéen est déjà parvenu à mettre la main sur une dizaine de recrues estivales et s’active désormais pour réduire son effectif pléthorique. Car, en dépit des départs inattendus de Luan Peres, Pol Lirola ou encore Arkadiusz Milik, la masse salariale du club est toujours élevée. Un dégraissage massif est donc nécessaire pour faire rentrer des liquidités et soulager les finances du club qui sont dans le rouge.

Le président Pablo Longoria a d’ailleurs bien conscience de cet impératif financier. C’est la raison pour laquelle le dirigeant espagnol et son équipe s’activent en coulisse pour se séparer de plusieurs éléments avant la fermeture du marché des transferts. Et parmi les candidats au départ, Duje Caleta-Car fait office de grand favori. L’international croate, déclassés dans la hiérarchie des défenseurs centraux de l’ OM, ne rentre plus dans les plans de la direction de l’Olympique de Marseille. L’objectif des Marseillais est ainsi de lui trouver un nouveau point de chute dès cet été. D’ailleurs, selon plusieurs sources concordantes, les dirigeants phocéens ont proposé Duje Caleta-Car au Stade Rennais. Sauf que cette opération aurait rapidement échoué.

OM Mercato : Le Stade Rennais dit non pour Duje Caleta-Car

La direction du SRFC aurait en effet décliné cette proposition marseillaise pour se focaliser sur d’autres opérations. Ce refus montre les convictions des dirigeants bretons qui auraient estimé que ce transfert ne serait pas productif pour leur effectif. Même si les Marseillais semblaient prêts à faire de grosses concessions pour se séparer de leur défenseur, dont le bail expire en juin 2023, le Stade Rennais n’a visiblement pas donné suite à cette opération.

Toutefois, les dirigeants de l’ OM ne perdent pas espoir pour une vente de leur défenseur central. La presse britannique révèle d’ailleurs que c’est bien Southampton qui est à présent en pole pour recruter Duje Caleta-Car. Les négociations entre les différentes parties se seraient intensifiées ces derniers jours. Le joueur de 25 ans a donc de grandes chances de rebondir en Premier League cette saison. Mais en cas d’échec, Duje Caleta-Car poursuivra son aventure à l’ OM à condition de prolonger son contrat.