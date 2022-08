PSG Mercato : Avant Soler, une belle signature annoncée au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 30 août 2022 à 23:52





PSG Mercato : En attendant l’arrivée de Carlos Soler en provenance de Valence, le Paris SG vient d’enregistrer une nouvelle signature dans ses rangs.

PSG Mercato : Officiel, un milieu de terrain débarque au Paris SG

Attendue depuis plusieurs semaines, l’arrivée de Fabian Ruiz au Paris Saint-Germain est désormais officielle. Dans un communiqué officiel publié sur son site, le club de la capitale a annoncé la signature de l’international espagnol en provenance du SSC Naples.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Fabián Ruiz pour les cinq prochaines saisons. Le milieu de terrain international espagnol est lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2027 », écrit le PSG sur son site internet. À un an de la fin de son contrat à Naples, le milieu de terrain espagnol rejoint donc les rangs du PSG dans un deal conclu à hauteur de 17 ou 18 millions d’euros. Après la signature de son contrat, Fabian Ruiz a livré ses premières impressions en tant que joueur du Paris SG.

PSG Mercato : Les premiers mots de Fabian Ruiz

Après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le Paris Saint-Germain a officialisé ce mardi soir la signature de Fabian Ruiz jusqu'en juin 2027. Après quatre ans au Napoli et en Serie A, le compatriote de Sergio Ramos et Pablo Sarabia a accepté de rejoindre favorablement à l’appel du club de la capitale. Après la signature de son nouveau contrat, Fabian Ruiz s’est dit très heureux de rejoindre la bande à Lionel Messi.

« Je suis très heureux de m'engager au Paris Saint-Germain. C'est un bonheur pour moi de commencer cette nouvelle étape de ma carrière dans ce pays. Et je suis content d'arriver dans l'un des meilleurs clubs d'Europe avec les meilleurs joueurs du monde. C'est un challenge vraiment excitant », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Naples.