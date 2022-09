OM Mercato : Déjà des tensions avec une recrue estivale ?

Publié par Ange A. le 01 septembre 2022 à 07:40





OM Mercato : Un buteur arrivé à Marseille n’a pas sa caché sa frustration au cours de la victoire contre Clermont ce mercredi.

OM Mercato : La grosse frustration de Luis Suarez contre Clermont

L’Olympique de Marseille poursuit sa série d’invincibilité en Ligue 1. Mercredi, l’ OM a même aligné une troisième victoire de rang en championnat contre le Clermont Foot 63. Marseille l’emporté (1-0) contre le CF63. Un but de Pape Gueye a suffi aux Olympiens pour conforter leur troisième place en championnat. Contre Clermont, Igor Tudor s’est passé des services de Luis Suarez. L’avant-centre colombien a débarqué en Provence cet été contre 10 millions d’euros. Il avait réalisé des débuts enchanteurs sous le maillot marseillais avec un doublé lors de la 1re journée. Resté sur le banc contre le CF63, l’attaquant sud-américain a exprimé sa colère suite à la décision de son entraîneur de le laisser sur le banc.

L’importante annonce de Tudor après le CF63

Luis Suarez a exprimé son courroux en jetant une bouteille à deux reprises au sol. L’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a pas manqué de lancer quelques mots en exprimant son ire. Contre Clermont, l’international colombien (4 sélections) est resté sur le banc pour la deuxième fois cette fois. Il n’a encore disputé aucune rencontre dans la peau de titulaire depuis sa signature à Marseille. Également recruté cet été, Alexis Sanchez, auteur d’un penalty manqué contre le CF63, est le numéro 1 au poste d’avant-centre.

Après la victoire contre Clermont, Igor Tudor a annoncé des changements pour la prochaine sortie de l’ OM. Avec l’écart réduit entre les rencontres, le coach marseillais annonce un turnover face à Auxerre samedi. « Le rythme est différent quand on a moins de temps de repos […] Maintenant, le plus important, c’est le troisième match d’affilée. Il faudra sûrement faire tourner un peu plus encore même si j’ai fait des changements déjà ce soir [mercredi, ndlr] », a indiqué le technicien croate. Reste à savoir si Luis Suarez fera son retour contre le promu.