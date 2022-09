PSG Mercato : Un départ colossal se précise au Paris SG !

Publié par Thomas le 02 septembre 2022 à 10:29





PSG Mercato : Alors que le mercato estival est terminé dans les grands championnats, Nasser Al-Khelaïfi réfléchirait à évincer l'un de ses hommes forts.

PSG Mercato : Antero Henrique sur le départ à Paris

Les parisiens peuvent enfin souffler, après plus de deux mois de marché des transferts, le Paris Saint-Germain a enfin bouclé ses dernières ventes et ses recrues. Arrivé en fin de soirée jeudi, Carlos Soler s’est engagé pour cinq saisons chez les Rouge et Bleu, en provenance de Valence. Dans le même temps, le PSG a finalisé les transferts d’Idrissa Gueye (Everton), Julian Draxler (Benfica), Layvin Kurzawa (Fulham), Abdou Diallo (RB Leipzig) ou encore Kenny Naguera (FC Lorient). Si Christophe Galtier et les siens peuvent se vanter d’avoir dégraissé à haute échelle cet été, tout n’aura pas été rose au sein de la direction du PSG. Comme le révèle Le Parisien, des tensions sont survenues lors de ce mercato entre Antero Henrique et le reste de la direction.

Recruté à la fin de la saison pour épauler Luis Campos dans le recrutement, l’homme de 54 ans a parfois dépassé ses fonctions, créant la zizanie au sein de l’organigramme. D’après le média local, la fluidité n’aura pas été au rendez-vous entre Henrique et le reste de la cellule de recrutement, faisant parfois patiner certains dossiers chauds. Si le Paris SG a effectivement bouclé de nombreux départs ces derniers jours, sa relation avec son compatriote Luis Campos s’est progressivement détériorée. " Henrique ne devait au départ qu’effectuer une pige estivale ", précise le journal francilien qui indique que le dirigeant pourrait prochainement être évincé par son boss, Nasser Al-Khelaïfi.

PSG Mercato : Un regret subsiste en défense

Si le mercato 2022 du Paris SG peut être qualifié de réussi, les Rouge et Bleu gardent toutefois un goût amer en cette fin d’été. Priorité de Luis Campos depuis son arrivée au club, la venue d’un défenseur central a échoué, malgré une dernière offensive ambitieuse pour enrôler Milan Skriniar. Si Nasser Al-Khelaïfi s’est lui-même chargé de ce dossier cette semaine, les néogiations avec l’Inter Milan n’ont jamais abouti, laissant quelques regrets à la direction du Paris Saint-Germain, qui avait mis entre parenthèses d’autres opérations dans ce secteur de jeu (Axel Disasi de Monaco notamment). Cet échec pourrait ainsi pousser Christophe Galtier à revoir son système de jeu et mettre en retrait le 3-4-3 pour un dispositif à deux centraux à l’avenir.