LOSC Mercato : Après Adam Ounas, un autre transfert imminent à Lille

Publié par Timothée Jean le 02 septembre 2022 à 13:59





LOSC Mercato : Après avoir bouclé l’arrivée d’Adam Ounas en provenance de Naples, Lille s’apprête à se séparer d’un milieu offensif.

LOSC Mercato : Un nouveau départ se précise à Lille

La dernière journée du mercato estival a été très mouvementée du côté du LOSC, qui est parvenu à boucler l’arrivée de nouveaux renforts de taille. En plus d’André Gomes, prêté par Everton, le club nordiste a réussi à attirer Adam Ounas dans les derniers instants du marché des transferts. L’international algérien de 25 ans s’est engagé avec les Dogues pour un contrat de 2 ans, soit jusqu’en juin 2025, assorti d'une année supplémentaire en option.

Après cinq années passées en Serie A, l’ancien milieu offensif de l’OGC Nice et des Girondins de Bordeaux fait donc son retour en Ligue 1, sous les couleurs lilloises. Cependant, le mercato estival n’est pas encore terminé du côté de Lille, qui s'apprête à boucler un départ non moins important. Comme l’indique la presse turque, l’attaquant Yusuf Yazici va bel et bien quitter les pensionnaires du domaine de Luchin pour retourner en Turquie, où le marché des transferts reste ouvert.

LOSC Mercato : Yusuf Yazici attendu ce vendredi en Turquie

Les dirigeants de Trabzonspor ont entamé les négociations avec leurs homologues lillois pour s’attacher les services du milieu offensif turc sous la forme d’un prêt. Et après plusieurs semaines de négociations, ils sont finalement parvenus à s’entendre pour son transfert. Yusuf Yazici, ayant reçu l’aval du LOSC, a pris son envol ce vendredi matin pour Trabzonspor.

Le principal concerné a lui-même posté quelques images sur son compte Instragram, le montrant en compagnie de ses agents à l’aéroport, en route pour la Turquie. À peine venue de CSKA Moscou, où il était prêté la saison dernière, Yusuf Yazici repart donc pour un nouveau prêt, cette fois-ci du côté de Trabzonspor. L'international turc fera ainsi son retour dans sa ville natale.