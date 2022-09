OL Mercato : La raison du départ avorté d'Houssem Aouar

Publié par Ange A. le 03 septembre 2022 à 17:05





OL Mercato : Vincent Ponsot est revenu sur l’été d’Houssem Aouar, longtemps annoncé sur le départ mais finalement resté à Lyon.

OL Mercato : Pas de départ pour Houssem Aouar cet été

L’Olympique Lyonnais a terminé le mercato estival par une grosse vente. Le transfert de Lucas Paqueta à West Ham United a rapporté plus de 60 millions d’euros, bonus compris. L’ OL a réalisé une énorme plus-value suite à la vente du milieu brésilien. L’international auriverde avait été recruté contre 20 millions d’euros en 2020 en provenance du Milan AC. Outre le départ de Paqueta, un transfert était surtout attendu par les dirigeants lyonnais. En fin de contrat dans un an, Houssem Aouar disposait d’un bon de sortie cet été. Courtisé par le Bétis Séville, Nottingham Forest et même l’OGC Nice, le Baby-Gone n’a pas quitté son club formateur. Responsable du recrutement des Gones, Vincent Ponsot est revenu sur l’été du milieu tricolore.

Les confidences de Ponsot sur le transfert avorté d’Aouar

« Il n’a pas trouvé le club adéquat, une fois c’était de son côté, une autre du nôtre mais on a travaillé en bonne intelligence avec lui et ses conseillers », a indiqué Vincent Ponsot dans un entretien à L’Équipe. L’Olympique Lyonnais peut toujours espérer vendre Houssem Aouar lors de la prochaine fenêtre des transferts en janvier. À défaut d’une vente, l’ OL peut également espérer prolonger le milieu de 24 ans. Ceci afin de ne pas le laisser partir libre l’été prochain. En cas de non-prolongation, le milieu tricolore pourrait en effet discuter avec le club de son choix dès janvier.

Autant dire que rien n’est encore scellé concernant l’avenir d’Aouar. Celui-ci devra également batailler pour retrouver une place dans le onze de Peter Bosz. Le technicien néerlandais ne l’a pas d’ailleurs convoqué pour le match contre Angers ce samedi. Sa dernière apparition remonte à la 1re journée contre Ajaccio. Il n’avait disputé que 30 minutes lors de la victoire contre le promu corse (2-1).