OL Mercato : West Ham, Paqueta attendu à Londres pour signer

OL Mercato : Suite à l’accord trouvé entre l’Olympique Lyonnais et West Ham, Lucas Paqueta est attendu à Londres pour la visite médicale, avant sa signature.

Vendredi, le journaliste Fabrizio Romano, a révélé un accord entre l’ OL et West Ham pour le transfert de Lucas Paqueta. La transaction serait conclue autour d’une indemnité estimée à 60 M€, bonus compris. Quant au meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais, un contrat de cinq saisons l’attend outre-Manche. Mais avant la signature de son bail avec le club de Premier League, il doit d’abord satisfaire la traditionnelle visite médicale. Et un rendez-vous serait fixé à Londres. En effet, le confrère italien apprend que l’international brésilien (33 sélections) est attendu dans la capitale anglaise, ce samedi 27 aout, afin de se soumettre aux tests physiques et médicaux, préalables à la signature de son contrat.

« Lucas Paqueta, devrait s'envoler pour l'Angleterre plus tard dans la journée, afin de subir des tests médicaux et a terminé son déménagement à West Ham. C'est la dernière étape avant l'accord conclu, puisque l' OL et West Ham ont un accord depuis vendredi », a appris la source.

OL Mercato : Peter Bosz contraint de se passer du Brésilien à Reims

Si l’information se confirme, le N°10 des Gones ne devrait pas figurer dans le groupe de Peter Bosz pour le match contre le Stade de Reims en Ligue 1, dimanche (17h05), au stade Auguste Delaune. Passé en conférence de presse d’avant match, vendredi, l’entraineur de l' OL a annoncé le départ de Lucas Paqueta dans les tuyaux. « On sait que jusqu’au 1er septembre des joueurs peuvent partir. Certains joueurs sont annoncés dans d’autres équipes, mais tous les entraineurs ont l’habitude de ça », a-t-il lâché. En plus du Brésilien, Houssem Aouar et Moussa Dembélé, en fin de contrat en juin 2023 et disposant d’un bon de sortie, sont concernés par les départs avant la fin du mercato d’été.